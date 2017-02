V Galerii Villa Pellé vystavuje Milan Cais z Tata Bojs

Kulturně - kulturní očko

02.02.2017

27. ledna začala v Galerii Villa Pellé výstava multimediálního umělce a sochaře, bubeníka a zakládajícího člena skupiny Tata Bojs Milana Caise, který přichází po více než pěti letech se samostatnou výstavou.

Ryze výtvarný projekt s názvem Dveře dovnitř je v galerii k vidění do 26. března. Cais zde vnímá dveře v symbolické rovině jako znak životní volby, kdy se v jeho nových objektech i kresbách zabývá hloubkou svých pocitů od radosti po smutek i zápas s vlastním egem.



„Dveře jsou něčím, co odděluje dva prostory. Můžou skrývat tajemství, okamžik překvapení. A jsou pro mne velmi silným symbolem rozhodování. V každodenních maličkostech i ve fatálních momentech, které pak dále formují nevratně naše životy,” říká k tématu výstavy Milan Cais a dodává: „Každý se s tím neustále setkáváme a mne tento moment velmi zajímá: Berete za kliku a vstupujete do prostoru, který ještě neznáte.”



Výstava Dveře dovnitř, jejíž součástí bude i pestrý doprovodný program s tvůrčími dílnami pro děti a komentovanými prohlídkami s autorem proběhne v dejvické Galerii Villa Pellé v Pelléově 10 od 27. ledna do 26. března 2017. V rámci výstavy se Milan Cais představí také s „rodnými” Tata Bojs.



Vedle trojrozměrné tvorby připravil Milan Cais také sérií abstraktních akvarelů a výjimečná bude i sama instalace výstavy, která počítá s narušením statického charakteru expozice. Pracuje se světlem, projekcemi i s aktivní účastí diváků.

Materiál pro výstavu Dveře dovnitř vznikal po dobu asi dvou let a je osobní výpovědí a autorově vnitřním světě. Milan Cais zároveň uchopil tento jednoduchý, pro mnohého až banální symbol, v širším kontextu. Výrazové prostředky volí minimalistické, pracuje s barevnými kontrasty. Najdeme zde motivy životních předělů, obecné téma víry i pro autora typickou hravost a humor.



Komentované prohlídky výstavy s Milanem Caisem: 16. 2. a 9. 3. od 18 hodin

Workshopy pro děti s umělcem: 26. 2. a 12. 3. od 15 hodin

Tata Bojs v zahradě: 26. 3. od 20 hodin

Sváteční pop (Milan Cais, Petr Nikl, Ondřej Smeykal a Jiří Hradil), performanční koncert: 16. 2. od 19 hodin



Milan Cais (*1974)

Vizuální umělec a hudebník absolvoval AVU v roce 1999, studoval v ateliérech Socha II. u prof. Huga Demartiniho a Jindřicha Zeithammela a v ateliéru Vizuální komunikace pod vedením Jiřího Davida. Šíři svého talentu uplatňuje ve vizuálním umění, v hudbě, scénografii, performanci a ilustraci. Účastnil se řady společných výstav u nás i ve světě a jeho práce je zastoupena v několika soukromých i státních sbírkách. V roce 1988 spoluzaložil skupinu Tata Bojs, v níž dodnes působí jako skladatel, zpěvák, bubeník, skladatel, textařa producent. Vytvořil mimo jiné hudbu k několika divadelním představením a k celovečernímu filmu. Společně s výtvarníky a hudebníky Petrem Niklem, Ondřejem Smeykalem a Jiřím Hradilem působí od roku 2005 ve „svátečně“ vystupující hudebně-performanční skupině Sváteční Pop. Žije a pracuje v Praze.





Zdroj: tz