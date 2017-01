Už máte vyměněný řidičák?

Po domácku - před humny za humny

24.01.2017

Více než třetina lidí už si vyměnila řidičský průkaz, kterému brzy skončí platnost. Dalších 760 tisíc lidí ale ještě musí na úřad, pokud chce dále řídit. Jde o řidičské průkazy, které byly vydány v průběhu roku 2007 s platností na 10 let, tento rok byl totiž z hlediska počtu vydaných řidičáků nejvytíženější v historii.

V roce 2007 bylo vydáno celkem 1 146 518 řidičských průkazů, více než 380 tisíc lidí si již průkaz vyměnilo, z toho za poslední měsíc tak učinilo téměř 45 tisíc řidičů. Nejvíce řidičských průkazů stále zbývá k výměně v Praze, Středočeském a Jihomoravském kraji, v součtu na tyto tři kraje připadá přibližně 37 % všech řidičáků, kterým tento rok končí platnost.



Z hlediska věku je skupinou, které se výměna týká nejvíce, skupina řidičů ve věku nad 61 let. V této věkové skupině zbývá k výměně přes 260 tisíc průkazů. Z hlediska měsíců patří mezi nejvytíženější březen, říjen a listopad, v těchto měsících bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičáků z celého roku.



Abyste se vyhnuli zbytečným frontám, neměli byste s návštěvou úřadu vyčkávat. O nový řidičský průkaz můžete požádat již 3 měsíce před skončením platnosti a je zcela zdarma, lhůta pro vydání je 20 dnů. V případě expresního vydání do pěti dnů si budete muset připlatit 500 korun.



K vydání nového řidičského průkazu stačí přijít s platným průkazem totožnosti na příslušný úřad obce s rozšířenou působností (podle místa trvalého bydliště řidiče) a donést jednu průkazovou fotografii a současný řidičák. Pokud řidiči o výměnu nepožádají včas, hrozí již za řízení s propadlým řidičákem pokuta, která je na místě do 2 tisíc korun, v případě správního řízení až 2 500 korun.





Zdroj: tz, MDČR