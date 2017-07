Umíte vařit kvalitně za málo peněz?

Zdravě - zdravě a pohodlně

19.07.2017

Zdravá a pestrá strava je důležitá v každém věku. Starší lidé ale mnohdy udávají, že je pro ně takový jídelníček finančně náročný a nedostupný. Přinášíme proto praktické tipy (nejen pro seniory), jak skloubit tělu prospěšnou kuchyni a co nejmenší zátěž pro osobní či rodinný rozpočet.

Jedním z pilířů finančně méně náročného stravování je domácí vaření místo pravidelných návštěv restaurací a jídelen. Kromě úspory peněz budete navíc přesně vědět, jaké suroviny jste na přípravu jídla použili.



Zdraví na talíři

Nebojte se zařadit do svého stravovacího režimu základní potraviny, jako jsou čočka, fazole, rýže či těstoviny. Z těchto surovin se dá vařit rychle, pestře i zdravě. Pořizovací náklady jsou nižší než třeba cena balíčku mražených bramborových hranolků. Při domácím vaření si můžete dát záležet i na ochucení jídla pomocí vlastnoručně vypěstovaných bylinek. Nemusíte spoléhat jen na sůl, která bývá ve stravovacích zařízeních hlavním ochucovadlem. Snížený příjem soli ocení především vaše srdce a cévy.



Svačina rychlá a levná

Svému zdraví i peněžence prospějete, pokud se vyvarujete kupování svačin v podobě různých čokoládových tyčinek, sušenek a trvanlivého pečiva. Sladkou přesnídávku lze snadno nahradit ovocem nebo třeba ovesnou kaší, kterou ochutíte medem či kakaem. Kromě dobrého jídla dopřejete tělu dávku vlákniny, která pomáhá regulovat hladinu cholesterolu v krvi. Doplníte také potřebné železo, vápník a mnoho vitamínů. Náklady na takovou svačinu se pohybují v jednotkách korun.



Myslete dopředu

Jak udělat domácí vaření co nejekonomičtější?

Využívejte sezónní potraviny. Vyjdou vždy levněji než například typicky letní zelenina dovezená uprostřed zimy z jiného kontinentu.

Nezaměňujte domácí vaření za pouhé ohřátí předvařeného jídla ze supermarketu. Za cenu jedné takové porce zvládnete doma připravit více jídel. Polotovary navíc často obsahují velké množství soli a konzervačních látek.

Plánujte, aby se vám doma zbytečně nehromadily nevyužité suroviny.

Když se pustíte do vaření, připravte rovnou více porcí. Můžete je uložit do mrazáku a budete mít doma připravené plnohodnotné jídlo na další dny.







Zdroj: Srdce v kondici.cz