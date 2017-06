Trojská botanická zahrada otevřela Stezku osobností

Po domácku - před humny za humny

13.06.2017

Ve středu 7. června otevřela poprvé své brány pro veřejnost unikátní Stezka osobností, která od roku 2009 postupně vzniká v prostorách Botanické zahrady hl. m. Prahy jako součást projektu Kořeny osobností. Tvoří ji několik desítek vzácných dřevin a rostlin, jež zde vysadili významní představitelé českého, ale také světového kulturního, sportovního, vědeckého či politického života.

Slavnostního otevření Stezky se ujal Bohumil Černý pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy a náměstek primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek společně s převorem břevnovského kláštera Petrem Prokopem Siostrzonkem, který projektu Kořeny osobností a jeho stezce symbolicky požehnal.



„Více než sedm desítek osobností poctilo v uplynulých osmi letech Botanickou zahradu hl. m. Prahy svou návštěvou, aby podpořily projekt Kořeny osobností, v jehož rámci dochází ke spojení vzácného přírodního bohatství s těmi největšími osobnostmi současného světa. Projekt má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co vytvořil člověk, ať již v oblasti kulturní, sportovní či vědecké,“ říká Bohumil Černý pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.



K dnešnímu dni čítá stezka celkem 77 rostlin či dřevin a 75 význačných jmen. Návštěvníci se na ní potkají s takovými osobnostmi, jako je například Věra Čáslavská, Jiří Menzel, Miloš Forman, Madeleine Albrightová, sir Nicholas Winton, Karel Gott, Bohdan Pomahač či Pavel Nedvěd. Za mnohé z nich vysadili vzácné rostliny in memoriam příslušníci jejich rodiny. Díky tomu jsou v trojské botanické zahradě ke zhlédnutí rostliny či dřeviny nesoucí jméno Tomáše Bati, Alfonse Muchy či Otto Wichterleho.



Řečí statistik bylo v rámci projektu Kořeny osobností v botanické zahradě vysazeno osm bylin a sukulentů, čtyřicet šest stromů, šest keřovitých kultivarů, třináct keřů, dvě vinné révy a dva čarověníky. Všechny vysazené exempláře patří ke vzácným dřevinám či rostlinám, některé z nich k trvale ohroženým. Například legenda české populární hudební scény, zpěvák Karel Gott, vysadil teprve nedávno objevený strom z Austrálie wolemii vznešenou (Wollemia nobilis), Madeleine Albrightová borovici Thunbergovu (Pinus thunbergii) tvarovanou ve stylu bonsaje, dovezenou pro projekt z největší dálky, a to přímo z Japonska. Medě Mládkové naopak patří strom blýskalka malolistá (Photinia parvifolia), který se v Evropě téměř vůbec nepěstuje.



Skutečnou raritou je strom sira Nicholase Wintona, který věnoval trojské botanické zahradě vzácný roub ze svého vlastního morušovníku černého. Ten se množí jen s velkými obtížemi. Na světě existují pouze tři zakořeněné rouby ze vzácného Wintonova stromu. Jeden z nich je díky projektu Kořeny osobností k vidění v botanické zahradě v Praze. To, že trojské zahradě předá právě roub svého vlastního morušovníku černého, přitom Nicholas Winton do poslední chvíle netušil. Původně měl vysadit cedr. Pak ale Wintonova dcera Barbara dostala nápad, jak svého otce překvapit. Tajně byl tedy do České republiky převezen jeden ze zakořeněných roubů moruše, jejž dojatý sir Nicholas Winton s obrovskou radostí zahradě věnoval.



V následujících letech přibude ke stávajícím vzácným dřevinám a významným osobnostem, které se do projektu Kořeny osobností zapojily, dalších zhruba 70 jmen. Vznikne tak vskutku rozsáhlý projekt, jenž se velmi brzy rozroste také o velké zahraniční osobnosti, které jsou či byly s Českou republikou přímo spjaty. Již nyní se například návštěvníci botanické zahrady mohou podívat na strom, jemuž požehnal tibetský duchovní vůdce Jeho Svatost dalajlama.



Botanická zahrada hl. m. Prahy ušla od roku 1969, kdy byla založena, veliký kus cesty a neustále se vyvíjí a proměňuje. Postupně vznikají nové expozice, zázemí pro pěstování vzácných rostlin a vědeckou práci i stavby zlepšující návštěvnickou vybavenost a komfort. Projekt Kořeny osobností je jen jedním z dlouhodobých plánů rozvoje a investic zahrady. V nedávné době byl například v Ornamentální zahradě zpřístupněn dřevěný altán, kde se nyní nachází toalety a rostlinné bistro. Nedaleko altánu bude letos dokončena zcela nová expozice Medonosných rostlin a včel.



V blízké době je plánována rekonstrukce Japonské zahrady a úplně nový informační a navigační systém. Cílem je vytvořit nejen moderní botanickou zahradu na úrovni světových botanických zahrad, ale zejména místo, kam se budou návštěvníci rádi vracet, aby zde trávili svůj volný čas s rodinou či přáteli.









Zdroj: tz Botanické zahrady Praha, redakčně upraveno