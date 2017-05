Teplé, nebo studené jídlo? A které bude svědčit vám?

Zdravě - zdravě a pohodlně

31.05.2017

Zastánci teplých večeří tvrdí, že tepelná úprava potravin zlepšuje jejich trávení. Odpůrci argumentují, že tepelným zpracováním přicházíme o důležité živiny a minerály. Kdo má pravdu? To se dozvíte v následujícím článku.

Trávení potravy se dá zlepšit několika způsoby. Kromě pomalého jedení po malých soustech a důkladného žvýkání můžete svému zažívání pomoct i tepelnou úpravou pokrmů. To platí zejména v případě zeleniny.

Máte chuť na zdravou večeři, ale čerstvý salát vás nadýmá a způsobuje vám pocit těžkosti v břiše? Pak rozhodně neuděláte chybu, když zeleninu tepelně zpracujete.

Tepelná úprava: urychluje proces chemického trávení, zlepšuje stravitelnost zeleniny a její nutriční hodnotu.

Tepelná úprava rajčat například zvyšuje množství lykopenů, které obsahují. Příjem lykopenů přitom snižuje riziko vzniku infarktu myokardu nebo rakoviny.



Jak nepřijít o vitaminy

Během tepelného zpracování se však mohou zničit důležité vitaminy a minerály. Jedná se zejména o sodík, draslík, hořčík, vápník, vitamin C, vitaminy řady B a dále vitaminy rozpustné v tucích, tj. A, D, E, K.

Jak tedy ulehčit trávení a současně nepřijít o drahocenné živiny?

Z výsledků výzkumů vyplývá, že obsah vitaminů v potravě nejméně ovlivňuje pečení na sucho či na malém množství oleje nebo dušení a vaření v páře.

Výživovou hodnotu potravin příliš nesnižuje ani krátkodobé ohřívání v mikrovlnné troubě. Naopak vařením v potravinách významně klesá obsah vitaminu C a vitaminů řady B. Tento způsob tepelné úpravy však nemá výrazný dopad na množství omega-3 mastných kyselin.

Oblíbené grilování snižuje především podíl vitaminů řady B. Může také podporovat nádorové bujení, neboť při něm vznikají rakovinotvorné polycyklické aromatické uhlovodíky.

Co tedy jíst?

Takže odpověď na zdánlivě jednoduchou otázku „teplé, nebo studené?“ zdaleka není jednoznačná. Tepelná úprava pokrmů má svoje pro i proti, stejně jako konzumace syrových a studených potravin.

Obecně se dá říct, že tepelná úprava by měla být dostatečně šetrná, aby byla zachována co možná nejvyšší biologická hodnota pokrmu. To se týká obsahu vitaminů, minerálních látek, esenciálních mastných kyselin a aminokyselin. Pokud navíc máte potíže s trávením syrové zeleniny, určitě se nebojte její tepelné úpravy.



