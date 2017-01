Magazín FiftyFifty.cz doporučuje soutěže.info [probíhající online soutěže]

TANEČNICE režisérky Stephanie Di Giusto vstupuje do českých kin

Kulturně - nej v kině

12.01.2017

Strhující životopisné drama o průkopnici moderního tance natočené v česko-francouzské koprodukci bylo poprvé představeno na festivalu v Cannes, kde bylo zařazeno do prestižní soutěžní sekce Un Certain Regard. Do českých kin vstoupí 19. ledna.