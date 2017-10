Sýry a vína – jak je nejlépe snoubit?

Zdravě - zdravě a pohodlně

25.10.2017

Všichni se jistě shodneme, že sýry a vína patří k sobě. Mají totiž společný přírodní charakter. Vzájemně se skvěle doplňují. Jaké jsou ovšem zásady pro jejich párování, abyste z jejich chuti vytěžili to nejlepší?

Sýry i víno spojuje nejen složitost jejich výrobních postupů, ale také potřebná pečlivost při zpracování přírodních surovin - mléka a vinné révy - ze kterých se vyrábějí. Dalším společným jmenovatelem snoubení sýrů a vín je také jejich častá podobnost v chuti a aroma.

„Někdy naopak může vytvořit vzájemné spojení sýra a vína ještě zajímavějším kontrast jejich chutí. Např. kombinace výrazně slaného a pikantního modrého sýra se sladkým dezertním nebo s ledovým či slámovým vínem,“ vysvětluje Ing. Jiří Kopáček, CSc., předseda Českomoravského svazu mlékárenského.



Zásady pro párování sýrů a vín

Čím více je sýr jemný a méně výrazný, mají se k němu podávat lehká a zpravidla bílá vína.

Čím je naopak sýr vyzrálejší, chuťově výraznější až pikantní, tím by i víno mělo být silnější chuti a převážně červené.

Optimální je vybírat k sýrům víno ze stejného regionu, odkud daný sýr pochází.

„Současná všeobecná doporučení uvádějí docela prostou radu – ať si každý ke svému sýru vybere takové víno, které mu chutná, protože nejvhodnější výběr téměř vždy vychází z individuální chuti. Sýry a víno jsou totiž „živé“ a stále se měnící produkty. A od toho se odvíjejí naše ideální chuťové kombinace,“ pokračuje odborník.



Několik rad k výběru vhodného vína k sýrům

Při výběru vhodného vína k sýrům se především řiďte tím, co vám osobně chutná.

Pokud můžete zabezpečit, vyberte si k sýrům takový druh vína, který pochází ze stejné výrobní oblasti jako vybraný sýr.

Obecně platí, že čím bohatší je celkový buket sýra, tím by mělo být také plnější a „robustnější“ servírované víno.

K sýrům se především hodí bílá vína. Bílé chuťově plné odrůdy harmonují obvykle s mnoha sýrovými druhy. Doporučují se odrůdy s jemnou kyselinkou s nepříliš vysokým obsahem alkoholu a především nízkým obsahem taninu.

Sušší vína a svěží růžová vína se dobře hodí k čerstvým a měkkým sýrům, např. vyrobeným z kozího mléka.

Při volbě červených vín vybírejte spíše lehká vína s ovocným podtónem. Chuťově těžší vína s výraznější tříslovinou se podávají spíše k výrazně aromatickým sýrům, např. s mazem na povrchu či tzv. omývanou kůrou.

K dezertním, ledovým a slámovým vínům vždy hledejte chuťový kontrast, kterým jsou např. sýry s modrou plísní uvnitř hmoty.



Dodržujte zásadu, aby podávané sýry a vína byly vždy správně vytemperované. U čerstvých sýrů by se měla teplota pohybovat mezi 15–17°C, zralejší sýry by měly mít teplotu pokojovou okolo 20°C. Bílá vína musejí být vždy vychlazená, červená vína by měla být temperovaná na teplotu 15–18°C.



Doporučení na závěr

Při slavnostních příležitostech se často podává hned několik druhů sýrů a navíc v kombinaci s různým typem pečiva, s jinými produkty studené kuchyně, např. s masnými výrobky (šunka, paštiky), nebo třeba se zeleninou, ovocem a oříšky. Jaké víno k těmto delikatesám vybrat?

„V tomto případě je stěží možné servírovat více druhů vín současně. Proto se obvykle nabízejí vína maximálně dvě, přičemž jedno je bílé a druhé červené. Volba odrůdy by se měla vždy orientovat podle sýra s nejsilnějším či nejaromatičtějším buketem,“ dodává Ing. Jiří Kopáček, CSc., z ČMSM.



Přehledné vodítko ke snoubení sýrů s vínem najdete v tabulce ve fotogalerii.



Zdroj: tz

Autor tz: Šárka Podlenová