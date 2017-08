Svěrákovic Strniště je nejnavštěvovanějším filmem víkendu

Kulturně - nej v kině

24.08.2017

Na šestý film tandemu Svěrák & Svěrák s názvem Po strništi bos byly už v předpremiérových uvedeních ve vybraných kinech vyprodané sály. Od oficiálního čtvrtečního uvedení do kin nasadilo snímek do programu na první víkend dokonce 206 kin!

Očekávání se naplnila a Po strništi bos Jana a Zdeňka Svěrákových ke včerejšímu dni včetně předpremiér vidělo 134.044 diváků. Od premiérového uvedení, tedy čtvrtka do neděle včetně to bylo 120.996 diváků. (Návštěvnost je uvedena včetně jednosálových kin dle distributora filmu Bioscop, které UFD nezapočítává.)

„Máme radost. Film je v kinech teprve pár dní a někteří diváci ho už stihli vidět třeba i dvakrát. A hlásí nám, že si ho užili podruhé ještě víc, než napoprvé. To by přece potěšilo každého tvůrce!“ řekl Jan Svěrák v reakci na výsledky návštěvnosti.



Po strništi bos je lyrický film o dětství a hrdinství v každém z nás a uzavírá tematickou tetralogii tvorby otce a syna Svěrákových – tetralogii o jedné generaci. „Když ty čtyři filmy (Obecná škola, Kolja, Vratné lahve a Po strništi bos) dáte za sebe, tak můžete na pozadí osudů jednoho hrdiny pozorovat velkou část naší historie ve dvacátém století,“ vysvětlil režisér Jan Svěrák, který do hlavních rolí rodičů dětského hrdiny Edy obsadil Terezu Voříškovou a Ondřeje Vetchého. Diváci také uvidí v dalších rolích například Jana Třísku, Oldřicha Kaisera, Petru Špalkovou, Hynka Čermáka či samotného Zdeňka Svěráka. Malého Edu hraje dětský herec Alois Grec.



O filmu

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.

Městečko, kde chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní stává jeho domovem. Mladá městská rodina se musí přizpůsobit novému prostředí a také soužití pod jednou střechou s příbuznými, což zahrnuje i velmi přísného dědečka.

Eda má před sebou nelehký úkol. Najít a obhájit své místo v místní klukovské partě, jejíž svět je naprosto odlišný od jeho městského. Čeká ho cesta k hledání odvahy, ale také k nečekaným rodinným tajemstvím, která vyplouvají na povrch. Svět dětí a dospělých se sbíhá v hledání odvahy a hrdinství. I v nelehkých dnech války může být totiž nejtěžší prokázat odvahu vůči vlastní rodině.





Zdroj: tz, redakčně upraveno