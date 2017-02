Zdravě - zdravě a pohodlně

,Superpotravina´, která vám pomůže vyřešit řadu problémů

01.02.2017

Poslední dobou je velmi moderní používat výraz „superpotravina“. Označuje se tak všechno, co má pro náš organismus blahodárný účinek, a to díky koncentrovanému množství vitamínů, minerálů, antioxidantů a řady dalších prospěšných látek. Odborníci se předhánějí, kdo objeví exotičtější „superpotravinu“, kterou ale bývá obtížné sehnat, nebo je velmi drahá. Přitom jednu z nich známe a užíváme už tisíce let – kravské mléko.