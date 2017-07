Šumava hlásí tragický rok pro ohrožené losy evropské

Na cestách - nohy v pralese

31.07.2017

První půlrok letošního roku je pro ohrožené druhy zvířat žijících na Šumavě jedním slovem tragický. Srážku s automobilem na Šumavě a v Pošumaví za sedm měsíců nepřežili tři losi evropští a rys ostrovid. Mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák proto apeluje na řidiče, aby na Šumavě jezdili opatrněji.

Ve dvou případech se dokonce jednalo o usmrcení kojících samic a tak je velmi pravděpodobné, že uhynou i jejich mláďata. Na konci června došlo ke střetu automobilu a kojící rysice na trase mezi Vimperkem a Volyní, v polovině července zase řidič osobního automobilu nedokázal zabránit střetu se samicí losa evropského nedaleko Frymburku u Lipna.



„To už byla třetí losice, která letos nepřežila srážku s automobilem. V prvním případě se jednalo o mladou samici losa, která byla sražena na pravé straně Lipna v polovině března,“ vypočítává smutnou bilanci Jan Mokrý z Odboru ochrany přírody Správy Národního parku Šumava. „Druhá losice byla sražena v polovině června u obce Studánky za Vyšším Brodem. Třetí letošní nehoda, při které uhynul los, se stala o měsíc později na levé straně Lipenské přehrady. To se jednalo o samici.“



„Pokud se navíc jedná o úmrtí kojící samice, je to o dost horší, protože velmi pravděpodobně nepřežijí ani její mláďata. A když odhadujeme početnost stáda losů evropských na Lipensku okolo dvaceti kusů, tak s každým takto uhynulým zvířetem se možnost udržení této malé populace razantně snižuje,“ dodává.



Při těchto letošních nehodách nedošlo ke zranění osob, ale právě srážka s jedním z největších evropských savců znamená vysoké riziko i pro posádku vozidla.



Statistiky nehod vedou Správy národních parků Šumava a Bavorský les i v případě populace rysa ostrovida. Kromě červnové události, kdy došlo ke srážce se samicí rysa na trase mezi Vimperkem a Volyní, byl letos na přelomu února a března sražen rys v Bavorsku nedaleko Frauenau.



„Je to opravdu velmi smutná statistika. Za poslední tři roky takových událostí přibývá. V roce 2014 se pracovníci Správy NP Šumava dozvěděli o dvou dopravních nehodách, při kterých došlo k usmrcení rysů," připomíná zooložka Správy NP Šumava Elisa Belotti. „V roce 2015 to byly čtyři nehody a loni došlo také ke čtyřem nehodám. Mimo to jsme loni našli také jednoho upytlačeného rysa na hranici mezi CHKO a národním parkem, ale i když jsme věc předali policii a ta provedla balistickou analýzu zbytku střel, pytláka se nepodařilo dohledat,“ říká Elisa Belotti.



„Rysí populace tady na Šumavě a v širokém okolí je přitom velmi křehká. Šedesát až osmdesát dospělých jedinců nedává úplnou záruku bezproblémového přežití a každá ztráta byť jediné kočky je velkým zásahem do této populace,“ dodává.



Čas od času se na silnicích najdou i další sražené chráněné druhy jako je vydra říční, bobr evropský, puštík bělavý, jeřábek lesní. Příčin stále častějších střetů s chráněnými druhy může být několik, určitě je to i nárůst automobilové dopravy spojený se zvyšujícím se turistickým ruchem na Šumavě.



„Svojí roli hraje i rychlost aut a určitá míra nepozornosti řidičů. K některým nehodám by určitě nedošlo, pokud by řidiči trochu ubrali plyn, více se věnovali řízení a sledovali i dění kolem sebe, hlavně v ranních a večerních hodinách," apeluje mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Navíc v těchto týdnech začíná srnčí říje a tak se dá očekávat zvýšený pohyb této zvěře po silnicích nejen na Šumavě. „A je potřeba mít na paměti jednu věc, nehoda se zvěří nemusí skončit špatně jen pro zvíře samotné, ale i pro posádku vozu. Proto prosíme všechny řidiče, kteří míří na Šumavu, aby toto všechno měli na paměti,“ říká Jan Dvořák.





