Stanice měření emisí budou fotografovat všechny kontrolované vozy

31.10.2017

Stanice pro měření emisí budou mít od 1. prosince povinnost pořizovat fotodokumentaci měřených vozidel. Stanice zároveň budou připojeny do Informačního systému stanic technické kontroly, do kterého budou obrazový záznam a výsledky měření on-line ukládat. Stejný systém už od ledna 2016 funguje na STK. Novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích ale rozšířila povinnost obrazového záznamu i na stanice měření emisí.

„Na stanicích technické kontroly se tato praxe osvědčila. Počítáme s tím, že zabrání podvodům také při měření emisí. Už by se nemělo stát, že auto kontrolou reálně neprojde, ale dostane ji. Měřicí přístroj totiž nově on-line komunikuje se softwarem ministerstva dopravy. Naměřená data v protokolu tak nebude možné přepisovat“, říká ministr dopravy Dan Ťok.



Nový způsob zaznamenávání měření emisí by měl zabránit podvodům s kontrolami. Už nebude možné, aby vozidlo, které neprojde měřením na jedné stanici, odjelo na jinou. V protokolech totiž budou zaznamenávány časy a doba kontrol. Stejně jako na STK bude mechanik na emisích dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód. Pořízené snímky poslouží i jako další zdroj kontroly počtu najetých kilometrů. Změna zároveň zjednoduší administrativu na SME. Pokud jednou stanice zapíše údaje o vozidlu do systému, tak při dalším měření už jej pouze vyhledají a nebudou muset údaje zapisovat znovu.



Stanice, které budou chtít od 1. prosince měření emisí provádět, se musí do systému zaregistrovat. Zatím se do systému nahlásilo 950 stanic měření emisí. Počet SME není státem na rozdíl od STK nijak regulován. Je proto možné, že některé stanice měření emisí, které v minulosti získaly povolení činnost vykonávat, ale dnes už nejsou aktivní, nebo nechtějí pokračovat, se do systému nepřihlásí. Ty stanice, které ale mají zájem službu motoristům poskytovat i po 1. prosinci, se musí připojit.





Zdroj: tz MDČR