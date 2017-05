Srovnání ČR a Velké Británie – jsou britští rodiče zodpovědnější?

Po domácku - před humny za humny

30.05.2017

Jedním ze zásadních kroků, kterými můžeme pomoci dětem k lepšímu zdraví, je očkování proti pneumokokům. Ale děláme to doopravdy?

V dětské populaci jsou závažnými pneumokokovými infekcemi nejvíce ohroženi ti nejmenší – miminka a děti do pěti let. Zvláště pro ně je tedy důležité podstoupit očkování, které je dobrovolné a měl by ho nabízet každý praktický pediatr.



Vakcíny proti pneumokokům dětem do 11 měsíců plně hradí zdravotní pojišťovna, a to v nejlevnější variantě, kterou je vakcína Synflorix. Na vakcínu Prevenar se doplácí cca 400–500 Kč. Vakcína Synflorix chrání před deseti kmeny pneumokoků, Prevenar před třinácti. V roce 2014 dostalo v České republice alespoň jednu dávku vakcíny proti pneumokokům 74 % dětí.



Je to málo, nebo moc?

Pokud srovnáme proočkovanost dětí proti pneumokokům v roce 2014 u nás například s Velkou Británií, tak tam bylo ve stejném období očkováno 94,1 % dětí. I ve Velké Británii je očkování proti této infekci plně hrazené a snadno dostupné. Výchozí podmínky jsou tedy totožné. Zájem britských rodičů o očkování proti pneumokokům je ale jednoznačně větší.



Fakta versus domněnky

Podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ) je patrné, že očkování v míře, v jaké jsou naše děti očkovány, zachránilo životy a také snížilo spotřebu antibiotik, což je velmi významné.



V roce 2015 nedošlo podle údajů SZÚ na našem území ani k jednomu selhání vakcíny, závažné pneumokokové infekci podlehly dvě děti, obě neočkované. Ve společnosti nicméně často slýcháme o selhání očkování. Tento pojem je ale prakticky vždy mylně spojován s nezávažnou infekcí kmenem, proti kterému se neočkuje. Vakcína je vyvinuta tak, aby chránila děti před závažnou infekcí – především před zánětem mozkových blan, zápalem plic a otravou krve.



Z informací SZÚ dále vyplývá, že když nastane pokles proočkovanosti, dostaví se i vzestup počtu infekcí. Vzhledem k tomu, že prevence je vždy jednodušší, levnější a pohodlnější než léčba, měli bychom se snažit tomu zabránit.





Zdroj: Očkovací kalendář.cz