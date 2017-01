Správný postoj. Naučte se správně sedět a stát

Zdravě - zdravě a pohodlně

04.01.2017

Sezením, chůzí nebo postáváním trávíme většinu dne. Proto je důležité dělat tyto činnosti správně. Že to umí každé malé děcko? Omyl, tak snadné to není.

Co je správný postoj?

Ne každý umí správně stát. Nejčastější chybou je, že se hrbíme, máme špatné držení ramen nebo hlavy. Správný postoj je přitom nesmírně důležitý, protože:

udržuje kosti a klouby v takovém vzájemném postavení, aby byly svaly správně zapojovány,

pomáhá snižovat opotřebení kloubů a brzdí vznik zánětu v kloubech,

zmenšuje zatížení kloubních vazů v páteři,

předchází trvalému zkřivení páteře,

brání únavě z přetížení určitých svalů, protože při správném postoji jsou všechny svaly namáhány rovnoměrně,

ruší bolesti hlavy, zad a páteře,

přispívá k atraktivnímu vzhledu.



Naše tipy

Představte si, že vám někdo na vršek hlavy uvázal provázek, kterým vás jemně táhne nahoru.

Při chůzi si představujte, že máte na hlavě knihu, kterou nechcete shodit. Koneckonců – to se dá doma natrénovat. Popadněte knihu a vzhůru do toho!

Stáčíte ramena dopředu? Záda vám nepoděkují a bude se vám i hůře dýchat. Poproste někoho, aby vám náplastí na záda nalepil velké písmeno X od ramen až na boky. Potom ještě stáhněte lopatky k sobě a nechte si nalepit pruh náplasti rovnoběžně se zemí tak, aby spojoval obě ramena. Tah náplasti vás během dne upozorní, že se už zase hrbíte!



Za počítačem, u stolu, ve škole… Seďte správně!

I správné sezení je docela věda. Jak na to?

Sedejte si s rovnými zády, ramena se snažte jemně táhnout dolů a mírně dozadu. Horní částí hýždí byste se měli dotýkat opěradla židle.

Rozložte váhu těla rovnoměrně na oba boky.

Ohněte kolena v pravém úhlu. Kolena by měla být ve stejné úrovni jako kyčle nebo o kousek výš. Pokud chcete sedět správně, nedávejte si nohu přes nohu.

Chodidla by měla být celou plochou položená na podlaze.

Pokud sedíte u pracovního stolu, přisuňte se blízko k němu. Opřete si lokty o stůl nebo o podpěrky židle.



Tipy navíc: Pokud sezením trávíte většinu dne, investujte do ergonomicky tvarované židle. Taková židle poskytuje oporu těm částem zad, které ji potřebují. Neseďte ve stejné pozici déle než 30 minut. Vždy po půlhodině vstaňte a trochu se protáhněte.





Zdroj: Revmatické nemoci.cz