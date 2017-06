Vyhrajte CD Yellow Sisters Zvěřinec

Písničky pro děti nebyly nikdy předtím zábavnější. Čtyřčlenná ženská akapela Yellow Sisters natočila další album pro děti s názvem Zvěřinec 2, které je už netrpělivě očekáváno malými i velkými posluchači. Na desce Zvěřinec 2 se můžete těšit na kunu ve střeše, trpaslíky, plyšového slona, skřítka Mášrádmáka, bylinky od maminky, vodáky, dáte si čokoládu, čeká vás výlet parníkem a další dobrodružství.

Yellow Sisters milují hudbu a děti a samy jich mají požehnaně. V kapele jich napočítáte celkem devět. Proto se po pěti letech svým, i ostatním dětem, rozhodly nadělit pokračování oblíbené dětské desky Zvěřinec. Antonia Nyass přiznává, že skloubit hudbu a rodičovské povinosti je o kompromisu. „Vzhledek tomu, že některé z nás mají děti rovnou tři, tak to prostě nemůžeme být každý večer pryč. Je to o rozumném kompromisu a to, že vystupujeme i s dětským programem nám přineslo příjemnou možnost brát naše děti sebou.“ To potvrzuje i Bára Vaculíková, a přestože změny se dotkly celého fungování kapely, je tu stále šance na pokračování. „Musely jsme trochu zvolnit. Ze začátku to vypadalo, že budeme jezdit hodně po světě, ale s tolika dětmi by to moc nešlo. Změnilo to do velké míry i naši tvorbu, vznikly dvě dětské desky a konečně se v posledních dvou letech vracíme i k tvorbě pro dospělé.“

