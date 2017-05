Soutěž o knihu Ví o tobě

NEVĚŘTE TÉTO KNIZE

NEVĚŘTE TOMUTO PŘÍBĚHU

NEVĚŘTE ANI SAMI SOBĚ

A AŤ SE DĚJE COKOLIV, NEPROZRAĎTE KONEC!



#WTFthatending

#neprozradtekonec



„Sarah Pinborough se stane vaší novou OBSESÍ.“ – Harlan Coben



LOUISE opustil manžel kvůli jiné, a tak se jediným mužem v jejím životě stal její syn. Proto Louise pracuje na poloviční úvazek, aby je uživila a zároveň mohli být spolu. Všechno se však změní, když se objeví



DAVID, mladý, úspěšný a natolik okouzlující, že Louise nemůže uvěřit, že by o ni muž jako on nejenže mohl zavadit pohledem, ale že ho dokonce snad i přitahuje. To se ovšem dost zkomplikuje v okamžiku, kdy potká jeho ženu



ADELE, překrásnou, elegantní a roztomilou bytost, z níž se rychle stane Louisina nová přítelkyně. Oba aktéři dokonalého páru Louise naprosto uchvátí a každý z nich ji po svém vtahuje do spletité sítě jejich manželství, v němž má Louise zatím netušenou zásadní roli.



A najednou, ve chvíli, kdy je oba trochu víc poznává, zahlédne trhliny. Je David opravdu tím mužem, za něhož ho měla? A je Adele opravdu tak křehká a zranitelná, jak působí? Jaká strašlivá tajemství oba skrývají a jak daleko zajdou, aby je uchránili?



„Věrohodné postavy z masa a krve, jedinečný styl psaní, obrovská zásoba zápletek, které se rozplétají přesně tak, aby udržely napětí od začátku do konce, a strhující finále. Jen tak něco mě nedostane, ale tahle kniha to dokázala. Dostane vás taky.“

– Joanne Harris