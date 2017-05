Soutěž o knihu Mystický léčitel: Léčivá síla ovoce a zeleniny

VYZKOUŠEJTE ZCELA NOVÝ PŘÍSTUP KE ZDRAVÍ

Předmluva Christiane Northrupová, autorka bestselleru Bohyně nestárnou

ANTHONY WILLIAM coby Mystický léčitel pomohl tisícům lidí uzdravit se z nemocí, které byly buď chybně diagnostikovány, neúčinně léčeny nebo považovány za nevyléčitelné. Božský hlas mu přímo sděluje, co je pravou příčinou bolesti či nemoci konkrétního člověka a co pro své uzdravení každý může udělat.

Léčivá síla ovoce a zeleniny pojednává naprosto nově o léčivém potenciálu více než 50 druhů ovoce, zeleniny a bylinek z volné přírody. Díky informacím, které jinde nenajdete, porozumíte vlastnímu zdraví a ochráníte tak sebe a své blízké před utrpením a nemocemi. Odkryjte skrytou sílu ovoce a zeleniny a proměňte svůj život.



OBJEVÍTE:

Proč jsou borůvky ovocem vzkříšení, chřest zřídlem mládí a citrony vás pozvednou, kdykoli se dozvíte něco špatného

Nejlepší potraviny pro úlevu od žlučových kamenů, hypertenze, psychické otupělosti, onemocnění štítné žlázy, migrény a stovek dalších symptomů a nemocí

Konkrétní léčivou sílu kiwi, okurek, manga, ředkviček a mnoha dalších

Nahlédnete do mechanismu nezvladatelných chutí, pochopíte, jak využít stres ve váš prospěch a jak klíčovou roli hraje ovoce v otázce plodnosti



Většina informací v knize se dramaticky liší od názorů konvenční medicíny, takže neočekávejte stále stejně omílaná doporučení. Připravte se na nový pohled na potraviny jako na účinné nástroje, které vás uzdraví a přinesou vám pohodu i dobrou kondici.

