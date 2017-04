Soutěž o knihu Malé černé a devět žen

VE STYLU FILMU LÁSKA NEBESKÁ

Půvabný, vtipný a neodolatelně hravý román, vynalézavě propojující osudy devíti žen prostřednictvím jedněch malých černých, které každé z nich vstoupí do života a vnesou do něj podmanivé kouzlo.



Natalie je prodavačkou v obchodním domě Bloomingdale‘s a hlavu má plnou svého bývalého přítele, právníka, který se po rozchodu zasnoubil s jinou. Felicia dvacet let vskrytu miluje svého šéfa, jenž před časem ovdověl a neví si se svou samotou rady.

Těmto a dalším ženám – například mladé modelce, která čerstvě přijela z farmářské Georgie, hollywoodské divě, která se snaží prosadit na Broadwayi, nebo třeba veleúspěšné absolventce prestižní vysoké, která nemůže najít práci, a tak si na sociálních sítích vytváří báječný život podle svých představ – se jako mávnutím kouzelného proutku začne proměňovat život díky jedněm šatům sezóny, dokonalým malým černým, kterých se každý touží dotknout…

