Soutěž o knihu Háčkovaní ptáčci

Přes 40 návodů na háčkování veselých ptačích kamarádů

Pusťte se do háčkování téhle pestrobarevné party a budete veselí jako papoušek. Užijete si zábavy jako tučňáci, co se kloužou po krách. Na svou práci pak můžete být pyšní jako páv, a pokud jste moudří jako sova, budete se řídit našimi návody a pracovními postupy.

Každého ptáčka můžete vyrobit ve čtyřech různých velikostech – od mrňousů až po obříky -, takže máte k dispozici přes 160 různých vzorů. Vyberte si první z nich a můžete začít. A nebojte se, žádné složité postupy vás nečekají. Jednotlivé modely jsou rozdělené podle stupně obtížnosti, ale všechny jistě zvládne i začátečník.

Tyhle ptačí krasavečky si zkrátka zamilujete. Nejen proto, že jsou tak legrační, pestří a hebcí na omak, ale také proto, že jsou hotoví raz dva. A jak vyrobíte jednoho, uvidíte, že vám to nebude stačit, a pustíte se hned do dalšího, a do dalšího... až jich bude celé zábavné hejno. Ptačí hejno vám ozdobí stůl, dětský pokoj, nebo od vás odletí jako originální dárek.

5x výhra: kniha Háčkovaní ptáčci

