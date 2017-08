SOS dětské vesničky pomohly v 1. pololetí víc než tisícovce dětí

Po domácku - před humny za humny

01.08.2017

Rekordní rok prozatím zažívají v neziskové organizaci SOS dětské vesničky. Za první pololetí zde pomohli již 1027 dětem, což je o čtvrtinu více než v loňském roce. Náklady za prvních šest měsíců se přitom podařilo udržet zhruba ve stejné výši jako v loňském roce. Za výrazným nárůstem klientů stojí především rozvoj preventivních služeb.

Údaje z prvního pololetí činnosti SOS dětských vesniček tak potvrzují význam preventivních služeb. Mohou totiž pomoci dříve, a předcházet tak situacím, které můžou vyvrcholit odebráním dítěte. „Když budeme věnovat čas a péči rodinám, které se dostaly do problémů, a složitou situaci jim pomůžeme vyřešit včas, předejdeme fatálním následkům. Navíc pobyt dítěte v ústavní péči nebo v jiném zařízení je několikanásobně dražší než práce v terénu. Také služby, které jsou rodině po odebrání dítěte věnovány, stojí hodně peněz,“ říká Jana Pěchová z organizace SOS dětské vesničky.



Důraz na preventivní péči kladou v SOS dětských vesničkách již několik let. Zhruba 43 % procent klientů neziskové organizace tak v prvním pololetí využilo preventivních služeb SOS Kompasu. Péče sociálních terénních pracovnic pomohla prozatím 147 rodinám. SOS dětské vesničky nabízejí služby SOS Kompasu hned na šesti místech v České republice, včetně Brna a hlavního města Prahy. Právě pražská pobočka je tento rok prozatím nejvytíženější.



Přestože se letos podařilo pomoci rekordnímu počtu dětí a rodin, význam preventivní péče se dle Pěchové stále velmi podceňuje. „Spoustu lidí si myslí, že prevence není důležitá. Říkají si, proč pomáhat rodinám, které se do složité situace dostaly samy. Právě včasná práce s rodinami ale vede k nejlepším výsledkům. Z dlouhodobých výzkumů je známo, že pro společnost je levnější problémům předcházet, než poté řešit jejich následky,“ dodává Pěchová.



O SOS dětských vesničkách

SOS dětské vesničky jsou jedna z nejvýznamnějších neziskových organizací zabývající se dlouhodobou přímou pomocí ohroženým dětem. S vizí, že každé dítě si zaslouží vyrůstat v bezpečném a láskyplném prostředí rodiny, poskytují širokou škálu služeb a zázemí pěstounským rodinám, preventivní, okamžitou a následnou péči ohroženým dětem i mladým dospělým.







