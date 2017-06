Sledujete pečlivě vývoj zraku u svého dítěte?

Zdravě - zdravě a pohodlně

28.06.2017

Oči poskytují dětem informace, které jsou zásadní pro jejich správný rozvoj. Je proto důležité odhalit případné problémy či abnormality včas, aby proces uzrávání duševních i tělesných dovedností nebyl ničím rušen.

Jak se rozvíjí zrak

Od narození do 4 měsíců: Novorozenci nedokážou snadno rozeznat dva body. Zaměřují se na objekty ve vzdálenosti 20 až 30 cm od své tváře. Během prvního měsíce se u dětí rozvíjí spolupráce mezi očima a rukama. Od osmého týdne snadněji cílí pohled na rodiče či jiné osoby ve své blízkosti. Kolem třetího měsíce by děti měly začít sledovat pohybující se věci.



5.–8. měsíc: Zlepšuje se spolupráce mezi zrakem a pohyby těla. Kolem pátého měsíce jsou děti schopné vnímat trojrozměrný obraz. Během osmého měsíce začínají lézt po čtyřech, čímž se dále rozvíjí spolupráce zraku, končetin a celého těla.



9.–12. měsíc: Okolo devátého měsíce se děti samy postaví, v roce začínají zkoušet chodit. Poměrně dobře už umí posoudit vzdálenost.



Od 1 do 2 let: Do dvou let věku by mělo být u dítěte dobře vyvinuto vnímání hloubky prostoru.



První příznaky potíží s viděním

Většina miminek se rodí se zdravým zrakem. Jak se však postupně začíná zdokonalovat zraková schopnost, mohou se objevit potíže. Rodiče by měli být vnímaví k signálům, které mohou na komplikace poukazovat. Patří mezi ně:

nadměrné slzení,

červené nebo zakrvácené oční víčko,

trvalé protáčení oka,

zvýšená citlivost na světlo,

bílá lesklá skvrna v oku.



Rodič v akci

Role dospělých je ve správném vývoji zraku potomka zásadní. Pokud jsou odhaleny příznaky problémů s viděním, je nutné vyhledat odborníka. Ten provede první vyšetření zraku, většinou ve věku kolem 6 měsíců. Rodiče by také měli pomáhat dítěti jeho zrak rozvíjet. Děje se tak zapojením potomka do aktivit odpovídajících jeho věku. Zde je pár příkladů.

Od narození do 4 měsíců je vhodné nechávat hračky v dosahu dítěte a měnit polohu postýlky i dítěte v ní.

V období 5.–8. měsíce zavěste různé předměty přes postýlku, aby je dítě mohlo tahat, chytat a kopat do nich. Nechávejte potomka hrát si a prozkoumávat i věci na podlaze.

Mezi 9. a 12. měsícem je dobré při mluvení pojmenovávat předměty a povzbuzovat dítě v lezení po čtyřech.

Od 1 do 2 let je zásadní číst a vyprávět příběhy, ale bavit dítě třeba i míčky různých velikostí a podobně.



Ačkoliv není zrak při narození zdaleka plně vyvinut, dochází během několika prvních měsíců života k výraznému zdokonalení. V případě jakýchkoli potíží s viděním je nezbytné okamžitě vyhledat odbornou pomoc.





Zdroj: Zelený zákal.cz