Sexuální preference v Česku: fetišismus i voyeurismus nejsou výjimkou

Po domácku - pod peřinou

18.07.2017

V celonárodním výzkumu sexuálních preferencí za rok 2016 se mnoho Čechů přiznalo ke zkušenostem se sexuálním chováním spojeným s fetišismem, voyeurismem a exhibicionismem. Tyto tři úchylky jsou přitom rozšířenější u mužů. Nejvíce mají čeští muži zkušenost s exhibicionismem (43 %) a voyeurismem (36 %). Ženy naopak exhibicionistické tendence přiznávají v nejmenším počtu (6 %) a převládá u nich spíše voyeurismus (19 %).

Přes dvě pětiny českých mužů si alespoň jednou v životě vyzkoušelo roli sexuálního exhibicionisty, zatímco pětina tuzemských žen si alespoň jednou zahrála na voyeura. Vyplývá to z celonárodního výzkumu sexuálních preferencí, jenž se zaměřil na neobvyklé sexuální preference u českých mužů a žen.



Nejnovější výsledky průzkumu odhalily poměrně vysoké počty mužů a žen, kteří přiznávají zkušenost se sexuálním chováním spojeným s fetišismem, voyeurismem a exhibicionismem. „Lidé jsou v dnešní době svobodnější, nebojí se mluvit o svém sexuálním chování a různých praktikách, které běžně provozují. Některé z těchto praktik by navíc už měly být brány jako sexuální varianty, ne jako nežádoucí, patologické jevy,“ komentuje výsledky výzkumu Adam Durčák (Růžový slon.cz).



Sexuální fetišismus je charakterizován jako erotické zaměření na určité druhy předmětů, například spodní prádlo nebo boty, či jisté části lidského těla, třeba nohy či prsa. „Mírnější forma fetišismu, kdy kupříkladu sexy prádlo nebo preferované tělesné prvky partnera okořeňují sexuální život, je běžným jevem. Za klinickou diagnózu bývá považován až tehdy, je-li sexuální vzrušení a uspokojení zásadně podmíněno daným stimulem či kdy ten nahrazuje interakci s partnerem,“ vysvětluje Adam Durčák. Podle průzkumu se alespoň jednou v životě fetišismu oddalo 28,2 % českých mužů, žen pak 13,3 %.



Ze tří jmenovaných oblastí se nejvíce tuzemských žen – 19,9 % – přiznalo k voyeurismu, tedy sexuální úchylce, při níž lidé dosahují vlastního vzrušení sledováním intimního chování jiných lidí. Exhibicionismus, tedy veřejné vystavování sexuálně exponovaných tělesných partií, si pak alespoň jednou vyzkoušelo asi 6 % žen. U mužů je dle průzkumu voyeuristické a exhibicionistické sexuální chování podstatně rozšířenější.



K voyeurismu se přiznala více jak třetina mužů (36,8 %), k exhibicionismu se jich pak přihlásilo přes dvě pětiny (43,5 %). Zatímco ženy jsou tak k veřejnému vystavování nejméně inklinované, muži jsou v této oblasti nejaktivnější.



Celonárodní výzkum sexuálních preferencí, na němž se podíleli odborníci z Karlovy Univerzity a National Institute of Mental Health, byl realizován v roce 2016 na reprezentativním vzorku 5 023 českých mužů a 5021 žen. Sběr dat realizovala sociodemoskopická agentura STEM/MARKT.





Zdroj. Tz, redakčně upraveno