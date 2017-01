Šest rad pro klidnou dovolenou v Thajsku

Na cestách - nohy v pralese

02.01.2017

O pohodu bez zdravotních komplikací a problémů s úřady se musí každý turista přičinit. Pokud vyrážíte do Thajska, je vhodné zařídit před odjezdem pár věcí. Souhrn těch nejdůležitějších úkolů plus pár rad navíc nabízejí následující řádky.

1. Jedině s očkováním

Vakcinace proti žloutence A i B a proti břišnímu tyfu jsou základem. Podívejte se ale do očkovacího průkazu také na datum posledního očkování proti tetanu – je potřeba, aby bylo platné. Za zvážení stojí také ochrana před meningokokovými nebo pneumokokovými infekcemi. Pokud se budete pohybovat v odlehlejších oblastech Thajska, je vhodné i očkování proti vzteklině a japonské encefalitidě. O nejlepší kombinaci se poraďte s lékařem v centru cestovní medicíny.



2. Hygiena na prvním místě

Cestovatelský průjem není v Thajsku ničím neobvyklým. Kupujte si tedy raději tepelně upravenou stravu. Velmi důležité je i dodržování základních hygienických pravidel: pití balené vody a její používání i při čištění zubů a mytí ovoce, a též konzumace nápojů bez ledu.



3. Lékárnička v dosahu

Do kufru nebo batohu patří vždy lékárnička. Kromě léků, které užíváte pravidelně, do ní zabalte dostatek přípravků pomáhajících při průjmu a probiotik na podporu trávení. Chybět by neměly ani léky na bolest a horečku, repelent, antibakteriální gel, dezinfekce a sterilní obvazový materiál.



4. Cestovní pojištění je základ

Nutností je samozřejmě kvalitní pojištění s dostatečně vysokými limity pojistného plnění. Bez pojistky do Thajska vůbec necestujte, protože částky za ošetření se mohou vyšplhat do statisíců korun. Pokud byste neměli na zaplacení, buď se vám vůbec nedostane pomoci, nebo po vás bude vyžadována platba před odjezdem ze země. A to znamená obrovské komplikace.



5. Pozor na vyděrače v půjčovnách

Cestovatelé si v Thajsku často půjčují malé motocykly. I motoristický zážitek se ale může změnit ve velmi problematickou situaci. Provozovny často vyžadují vysoké částky za údajné poškození stroje, ačkoli ho vracíte ve stejném stavu, v jakém byl při převzetí. Půjčování si tedy pečlivě nafoťte, nebo dokonce natočte na video, abyste měli v případě sporu k dispozici důkazy.



6. V přírodě opatrně

Thajsko je bohaté na přírodní krásy, což nabízí nezapomenutelné zážitky. I v rezervacích je ale potřeba respektovat bezpečnostní pravidla. Například při střetu s agresivními tvory je lepší se schovat nebo je zkusit neškodně zastrašit. Pokud byste zvířatům jakkoliv ublížili, zdejší úřady vás mohou přísně potrestat.







Zdroj: Cestovní nemoci.cz