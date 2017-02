Sauna a masáž – luxusní relax, nebo nebezpečí?

Zdravě - zdravě a pohodlně

08.02.2017

Pro zdravého člověka může být sauna nebo masáž třeba i každodenní záležitostí. Diabetici by ale měli být opatrní. Proč?

Pro diabetiky, zejména ty, kteří se léčí inzulinem, představují sauna a parní lázeň zbytečné riziko. Pobyt v sauně může způsobit:

nadměrné pocení vedoucí k dehydrataci, poklesu objemu krve a následně i ke vzestupu hladiny krevního cukru,

zvýšení hladin hormonu glukagonu a růstového hormonu, které mají opačný účinek než inzulin (zvyšují krevní cukr),

uvolnění drobných cév v celém organismu, čímž se pozmění obvyklý způsob kolování inzulinu v těle. Následují nepředvídatelné výkyvy jeho hladiny a následně i kolísání hladiny cukru,

podráždění kůže, která je u diabetiků velmi citlivá a zranitelná. Následkem může být kožní nemoc nebo vznik chronické rány.



Je nutné myslet i na to, že diabetici častěji trpí srdečně-cévními nemocemi. Ty se naprosto neslučují se saunováním. Návštěva veřejné sauny a sprch navíc přináší riziko nákazy kožními plísněmi a jinými infekcemi, které léčbu diabetu nepříjemně komplikují.



Masáž ano, ale opatrně

Masáž většinou neznamená pro diabetiky velké riziko. Čas od času si ji mohou dopřát. Nač je dobré pamatovat?

Kromě příjemného uvolnění přináší tento druh relaxace zmírnění příznaků diabetické neuropatie (onemocnění nervů). Ale pozor – pokud se postižení nervů projevuje jako necitlivost některých částí těla, nemusí být masáž příjemná.

Účinek inzulinu se masáží zvyšuje. Platí to jak pro inzulin vyráběný vlastním tělem, tak dodávaný zvenčí. Jenže… Příliš zesílený účinek ohrožuje diabetika hypoglykemií. Důležité je maséra předem upozornit na diabetes, stejně jako na kožní nebo jiné problémy. I vy myslete na masáž předem. Nepíchejte si inzulin do místa, které bude masírováno, protože masáž urychlí jeho uvolňování do organismu.

Když si nejste jistí, že vám masáž udělá dobře, raději nic neriskujte. Při oběhových potížích, problémech se srdcem nebo při nedostatečně léčeném diabetu je lepší si ji odpustit.





Zdroj: Deník diabetika.cz