S dětmi k moři: důležitý je výběr nejen destinace

Na cestách - nohy v pralese

05.06.2017

Rodin, které cestují na letní dovolenou s dětmi, přibývá. Dle údajů cestovní agentury Invia letos k moři vyrazí o 48 % více rodin s dětmi než vloni. Vyrážejí nejčastěji do Chorvatska a Itálie. Právě evropské destinace jsou dle pediatrů pro děti nejvhodnější. Na cestu je ale nutné se předem řádně připravit. Chybět nesmí kompletní cestovní pojištění, platný doklad dítěte ani vybavená lékárnička.

Letošní sezóna je typická výrazně vyšším zájmem o cestování. To platí i pro rodiny s dětmi. Mezi nejpopulárnější destinace u nich patří Chorvatsko a Itálie. Důvodem je snadná dostupnost autobusem i vlastním automobilem. Dle aktuálních statistik tvoří děti více než čtvrtinu cestujících do těchto lokalit. Letos v létě tak k moři do těchto destinací vyrazí tisíce dětí mladších 15 let. Mezi další oblíbené turistické cíle rodin s dětmi pak patří Řecko a Bulharsko. Tradiční destinace jsou dle odborníků z cestovní agentury Invia populární zejména díky kvalitním službám, dobrému zázemí a množství atrakcí pro děti.



Cestovat s dětmi lze dle pediatrů již od 3 měsíců, kdy má dítě za sebou první povinné očkování. Volba cílové destinace pak vždy záleží především na odvaze rodičů a aktuálním zdravotním stavu dítěte. „Kvůli širokému spektru nákaz, na které lze při cestování narazit, se však do 2 let věku dítěte doporučuje volit spíše destinace, jež jsou podnebím a životním stylem blízké střední Evropě. Ideální jsou tak evropské destinace, rodiče se ale nemusejí bát vzít dítě ani na Kanárské ostrovy nebo jiné evropské ostrovy. Návštěvu exotických zemí by pak měli rodiče menších dětí dobře zvážit,“ říká praktický lékař pro děti a dorost Stanislav Spurný. Ze stejného důvodu poté doporučuje volit spíše charterové lety. „Zatímco linkové lety využívá pro cestování velké množství národností, v charterovém letu cestující obvykle potkávají pouze své krajany. Riziko vystavení dítěte nějakému exotickému viru je tak mnohem menší. Charterové lety z Čech navíc létají do většiny oblíbených dovolenkových destinací,“ komentuje Michal Tůma (Invia) a dodává, že právě letecká přeprava je u Čechů nejoblíbenější. V letošní sezóně ji volí 64 % turistů.



Na cestu i samotnou dovolenou se pak dle lékařů vyplatí mít sbalenou lékárničku se základními léky na horečku, bolest, střevní potíže a alergie. Přibalit se vyplatí také přípravky proti spáleninám a jednoduchý obvaz. Právě zažívací potíže, infekce dýchacích cest nebo komplikace spojené s nadměrným sluněním totiž patří dle údajů České pojišťovny k nejčastějším obtížím, které musejí Češi u svých dětí na dovolené řešit. Stále častější jsou pak též úrazy vznikající při využívání atrakcí v hotelových komplexech, například uklouznutí u bazénu nebo zranění na skluzavkách a toboganech.



Pro klidný průběh dovolené a snadnější možnosti řešení případných problémů je tak nezbytné včasné sjednání odpovídajícího pojištění. „Cestovní pojištění pro děti by mělo být složeno z pojištění léčebných výloh, úrazového pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Na odpovědnost za škodu lidé často zapomínají, nicméně tato složka je nesmírně důležitá. Chrání rodiče v případě, že dítě způsobí někomu úraz nebo rozbije či poškodí cizí majetek,“ vysvětluje Ivana Buriánková, tisková mluvčí ČP. Důležité je rovněž zajištění platných dokladů dítěte. „Dnes musí mít vlastní doklady i malý kojenec, zapsání dítěte do občanského průkazu rodiče již nestačí. Při cestování do většiny evropských zemí je tudíž nutné sjednat dítěti vlastní občanku, při cestách do vzdálenějších destinací pak potřebuje pas,“ upozorňuje Michal Tůma. Vyřízení dokladů může trvat až 30 dní, je tedy vhodné myslet na to s dostatečným předstihem.





Zdroj: tz, redakčně upraveno