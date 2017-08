Rys se vrací do britské přírody. Kdo před nimi ochrání ovce? Lamy

Na cestách - nohy v pralese

14.08.2017

Zdá se, že projekt na návrat rysa do britské přírody bude úspěšný. Lidé z Lynx Trust se zároveň snaží zamezit konfliktům s farmáři a počítají prý s každou alternativou. Chovatelům ovcí nabízí jako ochranu před šelmami i hlídací lamy. Referuje o tom Telegraph.co.uk.

„Rys do britské přírody patří stejně jako ježek nebo jezevec,“ tvrdí aktivisté z organizace Lynx Trust, která po dlouhá léta bojuje za návrat těchto kočkovitých šelem na ostrovy. A zdá se, že by se jim to skutečně mohlo podařit. Rys ostrovid, který byl ve volné přírodě Velké Británie vyhuben před 1300 lety, by se do ní nyní „v horizontu několika měsíců“ mohl konečně navrátit. Uzavřela by se tak dvacetiletá kapitola teorií, diskuzí a nejrůznějších reintrodukčních a repatriačních studií.



Na předpokládaný plán vypuštění několika exemplářů v Kiedlerově lese v Northumberlandu však ne každý hledí s nadšením. Mezi největší odpůrce přirozeně patří chovatelé ovcí. A právě proto, že se argumentace o rizicích možných útoků rysů na ovce dala očekávat, jsou na nich lidé z Lynx Trust dobře připraveni. Farmářům a chovatelům, kteří se obávají ataků šelem, nabízí netradiční model ochrany. Hlídací lamy. Ty by měly zajistit, aby se k ovcím pasoucím se na Skotské vysočině žádný rys nepřiblížil.



„Je to taková naše malá inspirace ze zahraničí, která se už osvědčila i doma,“ říká odborný poradce Lynx Trust Paul O´Donoghue. „Lamy jako hlídací zvířata byla s úspěchem využita ve Spojených státech, kde dokázaly o 66 % snížit útoky kojotů a divokých psů na stáda. Na některých farmách tam útoky ustaly zcela. A tady v Británii, přímo na Vysočině, už lamy dobře fungují při odhánění lišek od jehňat. Je to fantastická zpráva, že dokážeme nejspíš odstínit dvě třetiny všech útoků jen s pomocí lam.“



Lidé z Lynx Trust se zdá skutečně snaží vyhnout všem konfrontačním bodům při jednání s místními farmáři. Kde mohli, vykoupili pozemky pastvin v okolí Kiedlerova lesa. Tam, kde to nebylo možné, přispěli na vybudování ohrazení. A také přislíbili, že za každou ovci strženou rysem vyplatí plnou náhradu. „Pokud rys zabije ovci, bude zaplacena kompenzace, to je bez debat,“ říká Steve Piper, šéf oddělení komunikace Lynx Trust. „Farmáři nám možná nevěří, ale my opravdu chceme, aby ty podmínky pro ně byly výhodné.“



Lidé z Lynx Trust mají s programem reintrodukce rysů skutečně velké plány. Rádi by u Kiedler vybudovali velké návštěvní a informační centrum. To by lákalo turisty na možnost „zahlédnout koutkem oka“ rysa. V první fázi by přitom mělo být vypuštěno šest zvířat, která budou sledována s pomocí vysílaček. „Skutečně nepočítáme s tím, že by se v následujících pěti letech dokázali nějak výrazně přemnožit,“ dodávají ochránci.





Autor: Radomír Dohnal

Zdroj: Ekolist.cz