Rajčata – na co si dát pozor při jejich nákupu a další záludnosti

Zdravě - zdravě a pohodlně

02.08.2017

Rajčata jsou pro náš organismus velmi prospěšná. Nejdůležitější je jejich červené barvivo zvané lykopen, které působí jako antioxidant. Z vitaminů jsou zde nejvíce zastoupeny vitaminy B, C, E a K a z minerálních látek pak draslík, fosfor, hořčík a vápník. Vysoký je také obsah vlákniny a kyseliny listové. Rajčata jsou velmi vhodná i během různých diet – mají totiž minimální energetickou hodnotu a neobsahují skoro žádné cukry.

Z mnoha spotřebitelských průzkumů vyplývá, že Češi mají rajčata čím dál raději. Podle Českého statistického úřadu dosahovala jejich průměrná spotřeba v roce 1992 přibližně 7 kg, v roce 2016 ovšem již 12 kg. Jedná se také o zeleninu, za kterou Češi ročně utratí nejvíce peněz. Poslední dobou jsou velmi oblíbená drobná cherry rajčátka.



Ideální podmínky pro domácí pěstování

Rajčata patří mezi teplomilné plodiny. Při plánování vlastní „zahrádky“ je však nutné dodržet několik základních pravidel. Výběr druhu a odrůdy rajčete by se měl odvíjet od toho, zda se je rozhodnete pěstovat na zahradě, ve skleníku nebo v nádobách na balkoně.

„Na balkon se nejlépe hodí rajčata keříčková, která nedosahují takového vzrůstu a nepotřebují oporu pro svůj růst. Pokročilí zahrádkáři pak nedají dopustit na rajčata tyčková, která se pěstují výhradně z předpěstované sadby. Nejlépe se jim povede v půdě vyhřáté alespoň na 10 °C. Ideální období pro předpěstování je měsíc březen,“ upozorňuje Ing. Radovan Tůma ze Zelinářské unie Čech a Moravy.



Rajčata milují sluníčko a hodně vody. Jsou velice citlivá na plíseň, proto je nutné zavlažovat přímo ke kořenům, nikoli na list. Nejvhodnější je zavlažování za pomoci kapkovací hadice, tzv. kapkovou závlahou. Kdo si ovšem chce pochutnávat na čerstvých rajčatech po celý rok, může v obchodech zakoupit kvalitní místní produkci, která se pěstuje ve sklenících, jejichž výstavba probíhá za podpory Ministerstva zemědělství České republiky.



Rajčata vypěstovaná doma vs. rajčata z pěstírny

Rajčata z domácí zahrádky jsou bezesporu to nejlepší, co můžeme svému zdraví dopřát. Přiznejme si ale, že jsme si zvykli na stav, kdy je zelenina na pultech obchodů celých 12 měsíců. Nicméně rajčata dovezená z velkopěstíren z jižních států Evropy a ze severní Afriky nejsou často příliš chutná a navíc pěstitelé kvůli úspoře nákladů používají většinou pro ochranu rostlin chemii a pesticidy.

„Aby rajčata přežila dlouhý transport, je nutné je sklízet nezralá – zelená. Plody následně zčervenají v kamionu a ve skladech, ale chuť a vůně je nenávratně ztracena,“ doplňuje Ing. Radovan Tůma.



Monika Zábojníková z družstva Čerstvě utrženo vysvětluje: „Naproti tomu tuzemská produkce je pod pečlivým dohledem kontrolních institucí ČR, jimiž jsou Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský a Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Čeští pěstitelé navíc většinou při pěstování rajčat používají biologickou ochranu rostlin proti škůdcům. Nákupem místních surovin zároveň podpoříme rozvoj ekonomiky v zelinářských regionech ČR.“

„Novinkou u nás je založení odbytové organizace vystupující pod společnou značkou ‚Čerstvě utrženo‘. Ta sdružuje několik nezávislých pěstitelů, kteří věří, že kvalitní zelenina a ovoce domácího původu s co nejlepší chutí, pěstované poctivě, šetrně k přírodě i lidem a bez zbytečné chemie, by měly být samozřejmostí. V obchodech se první rajčata pod značkou ‚Čerstvě utrženo‘ objeví o Vánocích,“ upozorňuje Monika Zábojníková.



Na co si dát při nákupu rajčat pozor

V uzavřených baleních sice nikdy nepoznáte, jak budou rajčata chutnat, alespoň k nim však můžete přivonět přes malé otvory v obalu. Na chuti rajčat se nejvíce projevuje stádium zralosti při sběru a odrůda. Obecně platí, že lokální pěstitelé, kteří sbírají až plně zralá rajčata a pěstují nejchutnější odrůdy, se je snaží prodávat pod značkou vlastní farmy.

Některé obchodní řetězce ale nechtějí svým zákazníkům identitu farmářů prozradit a nutí pěstitele dodávat rajčata v obalech pod svými privátními značkami. Nicméně i u nás obchodní řetězce pečlivě naslouchají svým zákazníkům a ty nejlepší přebírají trendy ze západní Evropy jako první. Chápou, že už dnes nestačí pouze česká vlajka na obalu, ale že se zákazníci zajímají také o to, kdo a kde rajčata vypěstoval. Zároveň chápou, že pod vlastní značkou si hrdý farmář nedovolí dodat nekvalitní zboží.

„Kvalitní rajče vypadá na první pohled svěže a má krásnou červenou barvu. Nemělo by být zvadlé, nahnilé či jinak poškozené. Mnohá dovozová nečerstvá rajčata mají za sebou tisíce kilometrů v uzavřených kamionech, kde během cesty dozrávají, což se projeví nejen na chuti, ale i na zdravotních benefitech. Proto by se měl zákazník zajímat zejména o původ,“ doplňuje Ing. Tůma.



Jak rajčata správně skladovat

Nejprve je třeba si upřesnit, že rajčata nejsou určena pro dlouhodobější skladování. Po dozrání vydrží jenom pár dnů.

„Ideální teplota pro uchování chuti rajčat by se měla pohybovat lehce nad 10 °C. Určitě proto nedávejte rajčata do ledničky, ztratí tím svou chuť kvůli působení chladného vzduchu. Ten totiž zastavuje proces jejich dozrávání, a tím zabraňuje vzniku charakteristické chuti. Chlad také ničí buněčné membrány rajských jablíček, a tím se jejich dužina stává moučnatou. Rajčata tedy patří do misky nebo do košíku v rohu kuchyně,“ dodává Ing. Radovan Tůma. Více zajímavých informací najdete na stránkách Akademie kvality.







Zdroj: tz, redakčně upraveno

Foto k tz: redakce FF

Autor: Šárka Podlenová