Průvodce po místech, kam míří jen ti odvážní

24.04.2017

Lákají vás lokality opředené pověrami a pověstmi? Máte rádi nevysvětlitelné jevy a přírodní monumenty? Po celém světě existují tisíce míst, která jsou zahalena oparem tajemna. Některá jsou dokonce blíž, než si myslíte.

Co nabízí svět

Oko Afriky. Obří kruh měřící v průměru asi 50 kilometrů vypadá z výšky jako gigantické oko. Pozoruhodná struktura leží v africké Mauritánii. Protože se nachází uprostřed saharské pouště, navštívilo ji zatím pouze několik stovek cestovatelů.



Kamenné koule. V Kostarice jsou stovky pravidelných kamenných útvarů, které měří od několika centimetrů až po dva a půl metru. Objeveny byly při vypalování půdy pro zemědělské potřeby. Nejspíše vznikly činností člověka, o jejich původu se však stále debatuje.



Obrazce na planině Nazca. V jihoamerickém Peru nalezneme více než 300 obrazců tvořených světlými liniemi, jež znázorňují postavy i geometrické obrazce.



Hotel del Salto. Kdysi se jednalo o ubytování pro bohatou kolumbijskou klientelu. Na okraji srázu u úchvatného vodopádu Tequendama hotel nyní pomalu chátrá. Důvodem jeho krachu bylo silné znečištění vody v okolí i vysoký počet sebevrahů vrhajících se ze skály do propastné hlubiny.



Chrámy Adžanta. Tento skalní komplex představuje vrchol staroindické kultury. V jeskyních jsou k nahlédnutí prastaré malby, ale obdivované jsou také chrámy vytesané buddhistickými mnichy.



Skleněná pláž v Kalifornii. Takzvaná Glass Beach se nachází ve státním parku MacKerricher na západoamerickém pobřeží. Celá pláž je posetá barevnými kamínky a oblázky. Původně se totiž jednalo o rozsáhlou skládku, která byla v minulém století zlikvidována. Během let však mořské vlny stihly uhladit sklo, porcelán a další materiály do úhledných oblázků.



Pamukkale. Jedná se o jednu z největších turistických atrakcí Turecka. Přírodní kaskády s jezírky jsou známé pro své termální prameny a tyrkysově modrou vodu.



Lešanský Buddha. Socha vysoká 71 metrů je největším vyobrazením Buddhy na světě. Stojí u čínského města Le-šan a vznikala dlouhých 300 let. Umístěna byla na soutoku tří řek a jejím úkolem bylo chránit projíždějící lodě před rozbouřenými vodami.



Obrův chodník. Kamenné varhany v Severním Irsku jsou výsledkem dávné sopečné erupce. Čedičové sloupce vytvářejí přirozené útesy vedoucí do moře a pokračující i pod jeho hladinu.



Brána do pekla. Kráter na území Turkmenistánu je jako vystřižený z legend o podsvětí. Nachází se v poušti Karakum nedaleko oázy a vznikl díky úniku zemního plynu. Kráter hoří nepřetržitě již přes 40 let a přes výraznou snahu vlády se dosud nepodařilo jej uzavřít.



Tajemno na dosah

Lákají-li vás zvláštní a něčím výjimečná místa, ale nechcete kvůli tomu cestovat přes půlku světa, nemusíte zoufat. Spousta z nich se nachází i v Evropě nebo přímo v naší zemi. Mezi největší záhady v Evropě patří například hrad v Edinburghu, strašidelný dům v Borgvattnetu ve Švédsku nebo zvláštní rumunský les Hoia Baciu. V České republice je bezpochyby oblíbenou destinací Kostnice v Kutné Hoře, prastaré obětiště Býčí skála v Moravském krasu, největší český menhir Kamenný pastýř nebo pekelná brána na hradě Houska.



