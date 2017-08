Projekt 3Lynx má ochránit tři populace rysa ostrovida v šesti evropských zemích

Na cestách - nohy v pralese

21.08.2017

Rysi potřebují k životu velké území, jejich populace často přesahují hranice více států. Jak informuje ministerstvo životního prostředí, k zajištění jejich ochrany je proto nezbytné mít komplexní informace o jejich životě z celého areálu výskytu dané populace a sladit ochranářské úsilí ve všech dotčených zemí. Jinak může být úsilí o záchranu tohoto silně ohroženého druhu marné.

Proto české ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími partnery z šesti evropských zemí spustilo projekt 3Lynx. Ten nastaví způsob sledování a ochrany rysa ve třech evropských populacích a připraví mezinárodní strategii jeho ochrany.



Projekt 3Lynx se zaměřuje na tři evropské populace rysů: česko-bavorsko-rakouskou populaci a dále na populaci obývající Alpy a Dinárský kras. Všechny tři mají podobnou historii – po vyhynutí rysa na přelomu 19. a 20. století sem byli rysi v 70. a 80. letech znovu vráceni. Dnes se v každé z uvedených oblastí vyskytuje samostatná, byť malá rysí populace. "Pro jejich dlouhodobé přežití je ale třeba zajistit mnohem více – spojit síly k zastavení nelegálního lovu, omezit fragmentaci krajiny a snažit se její neutěšený stav napravit, zajistit lepší spolupráci a komunikaci všech významných aktérů, včetně států, mezi kterými se rysí populace pohybují," říká Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP.



Projekt 3Lynx proběhne ve dvou krocích. Nejdříve nastaví koordinované sledování rysů v celém areálu výskytu dané populace, jednotlivé země tedy mezi sebou sladí přístup ke sběru a sdílení dat. Následně pak bude připravena nadnárodní strategie, jak přistupovat k ochraně tohoto druhu. Součástí projektu budou také aktivity zaměřené na informování veřejnosti, zapojení hlavních dotčených subjektů, jako jsou lesníci či myslivci a další.



„Rysi neznají hranice. Mládě se může narodit v Čechách, pak se při hledání nového domova toulat v Rakousku a nakonec se usadí v Německu. Je tedy naprosto zásadní, abychom přes hranice s našimi sousedy sdíleli informace a jednotlivé přístupy a byli tak schopni tento druh efektivně chránit,“ říká Jan Šíma.



„Sledování rysů v takovém rozsahu je koordinačně náročné, proto do něj budou zapojeni i myslivci a lesníci, kteří mají detailní přehled o tom, co se na jimi spravovaných územích děje," říká Tereza Mináriková z Alka Wildlife, jedné z odborných organizací podílejících se na projektu. "Zároveň by to mělo ochranářům usnadnit komunikaci s nimi a také zvýšit jejich zájem o rysa jako o přirozenou součást lesních ekosystémů. Základy pro tuto spolupráci byly již položeny během projektu Trans-Lynx, který se ale týkal pouze Čech a Bavorska,“ říká Tereza Mináriková.



Projekt 3Lynx poběží 3 roky a je od letošního července financován programem Interreg Central Europe. Přímo se jej účastní 11 partnerů z 5 zemí (ČR, Německo, Rakousko, Itálie, Slovinsko). Participují na něm jak státní orgány (MŽP, Národní park Šumava, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Bavorská agentura ochrany životního prostředí, vláda Horního Rakouska, Slovenia Forest Service), tak vědecké instituce (Veterinární univerzita ve Vídni). Okrajově se díky dlouhodobé spolupráci se Slovinci zapojí i Univerzita v Záhřebu. Důležitými partnery jsou i nevládní organizace jako Alka Wildlife, WWF Germany, Italian Lynx Project, Green Heart of Europe.



Rys ostrovid - evropský tygr





Zdroj: Ekolist.cz