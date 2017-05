Proč si samoživitelky často nedokážou najít nového partnera?

Po domácku - oko pesimisty

02.05.2017

Na první pohled to vypadá jednoduše – pokud je matka samoživitelka bez partnera, je logické, že by si ho měla najít. A pokud to nechce anebo nedokáže, většinová společnost ji často považuje za příliš náročnou nebo málo ochotnou si nový vztah udržet. Přitom skutečnost je mnohem jednodušší.

Naprostá většina žen samoživitelek nového partnera intenzivně hledá, ne kvůli finančnímu zabezpečení, ale kvůli psychické opoře. Jenže mužů, kteří by ve středním věku byli ochotni zbavit se svého pohodlí a pomoci matce s cizími dětmi je jednoduše málo…



Asociace neúplných rodin na základě aktuální diskuze nad tématem provedla rychlou sondu mezi 231 maminkami samoživitelkami, které jsou momentálně bez partnerů. Výsledky nejsou nikterak překvapivé. Většina maminek (21 %) zmiňuje, že partnera intenzivně hledá. Připadá jim však, že muži, kteří by byli ochotni přijmout často zadluženou ženu s pošramoceným sebevědomím a s cizími dětmi a doplácet na skutečnost, že jejich biologický otec na ně neplatí, prostě neexistují. Druhá největší skupina matek (16 %) už po několika špatných zkušenostech hledání vzdala a došla k názoru, že samotným jim je přes veškeré problémy nejlépe. 15 % maminek si stěžuje na málo času – partnera tedy nemají jak najít. A v případě, že by ho chtěly potkat třeba ve společnosti, nemají na to jednoduše peníze (13 %).



11 % matek pak cítí, že časté střídání partnerů při hledání toho pravého deprivuje jejich vlastní děti, které se odnaučily na mužský protějšek jakkoli fixovat. Stejné množství matek odmítá s někým být jen kvůli zajištění a stěžuje si na omezený výběr – ani obtížnou situaci nepovažují za důvod, proč by měli slevit z důležitých charakterových vlastností, které požadují. 5 % matek se přiznalo, že mají přímo špatnou zkušenost s muži, kteří využívají jejich nelehké situace, 4 % pak mají nevyjasněný vztah s předchozím partnerem, stejný počet pak za překážku považuje svůj dlouhodobý psychický stav.



„Jasně se ukazuje, že najít si nového partnera není o chtění nebo nechtění matky samoživitelky. Je třeba si uvědomit, že díky spirále snižující se životní úrovně je matka často vyloučená z běžného sociálního života. Problematické pro ni může být již pouhé navázání hlubšího přátelství. Oporou se tak stávají především internetové seznamky, jenže zde se hledání partnera podobá spíše ruletě a lidská kvalita zde hledajících mužů bývá velmi diskutabilní,“ zmiňuje Denisa Vopinková, odborná poradkyně programu Vaše Výživné, který provozuje Asociace neúplných rodin. „Nejlepší cestou, jak v takovém případě pomoci, je být matce oporou a podporovat jí při získávání běžných sociálních vazeb. Tím, že se spirála snižující životní úrovně přeruší, vzroste šance nejen na navázání, ale hlavně udržení partnerského vztahu.“



Průzkum: Hledání partnera samoživitelkami

21 % Muž, který by chtěl zadluženou ženu s cizími dětmi, nejspíš neexistuje, hledám, ale nedaří se mi ho najít

16 % Špatné zkušenosti mne naučily, že často je lepší být sama, než si zadělat na nové problémy

15 % Málo času na hledání nového partnera

13 % Nedostatek peněz na vedení společenského života

11 % Nemohu střídat partnery a hledat toho pravého - děti to špatně nesou

11 % Omezený výběr - není dobré být jen tak s někým pouze kvůli zajištění

5 % Špatné zkušenosti s muži, kteří se zaměřují právě na ženy v nouzi

4 % Nevyjasněné vztahy s předchozím partnerem

4 % Psychické problémy, deprese



Co je spirála snižující se životní úrovně

Jedná se o jev, který je běžný u rodičů samoživitelů. Vlivem péče o rodinu se snižuje jejich flexibilita a časové možnosti v zaměstnání. Díky tomu jej často musí vyměnit za méně lukrativní. Tím však začnou vydělávat méně peněz a přibírají si brigády, které způsobí, že jim nezbývá žádný čas na navazování a udržování sociálních kontaktů. Situace může vést k úplnému vyloučení samoživitele ze sociálního života a s tím spojenými průvodními jevy.







