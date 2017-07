Prázdniny v trojské botanické zahradě? Nuda nemá šanci!

Po domácku - před humny za humny

11.07.2017

Nevíte kam v létě vyrazit s dětmi? V trojské botanické zahradě se rozhodně nudit nebudete! Víte, že zde svůj strom sázeli Spejbl a Hurvínek? Projděte se zahradou v doprovodu známých postav současnosti a vzácných rostlin z projektu Kořeny osobností. V červenci i srpnu můžete zároveň objevovat krásy americké přírody od pichlavých kaktusů a sukulentů po pestré květy rozlehlých prérií. Dozvíte se také, jaké rostliny pěstovali staří Inkové a Mayové, i které původně americké plodiny máte denně na talíři.

Zůstáváte v létě v Praze? Nevadí! Vypravte se do trojské botanické zahrady, kde na vás čeká záplava rostlin, tajemní tvorové i zábava pro celou rodinu. „Léto je období, kdy je zahrada plná života a rozhodně je co obdivovat a objevovat. Při přípravě programu na letní prázdniny jsme mysleli i na naše nejmenší návštěvníky. Právě pro ně jsme v létě připravili speciální Indiánský den, kdy si užijí plno zábavy a dozví se zajímavosti ze života indiánů Severní i Jižní Ameriky,“ zve na prázdninový program Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.



Indiánský den

Hrávali jste si v dětství rádi na indiány? Tak si i s dětmi rozhodně nenechte ujít Indiánský den v trojské botanické zahradě, který se koná 22. července od 10:00 do 18:00. V severní části areálu proběhne bohatý program speciálně připravený pro malé i velké děti, který zábavnou formou přiblíží běžný rodinný život amerických indiánů. Zjistíte, jak se ve volných chvílích bavili, jak lovili a co jedli. Seznámíte se nejen s kočovnými indiánskými kmeny Severní Ameriky, ale i s obyvateli Incké a Mayské říše. Chybět nebudou ochutnávky tradičních indiánských jídel, jejichž základem jsou zejména tři hlavní plodiny: kukuřice, fazole a dýně. Pro děti jsou připravené dílničky, kde si vyrobí předměty s indiánskou tématikou. V jižní části zahrady si za hezkého počasí budete moci zacvičit také taiji. Nejen toto tradiční čínské umění představí Taiji akademie.



Ochutnejte Ameriku

Všichni jsou už v Mexiku, ale vy jste zůstali na prázdniny v Praze? Za americkými specialitami tentokrát nemusíte cestovat do zámoří. Stačí přijít do botanické zahrady na American Food Day, kde se můžete seznámit s vybranými dobrotami ze zemí Severní i Jižní Ameriky. Kromě výborného jídla se můžete těšit i na doprovodný program, který přiblíží kulturu amerického kontinentu. Tento speciální den si užijí nejen rodiny, ale každý, kdo se touží na malou chvíli přenést do exotické Ameriky. Akce se koná 5. srpna od 10:00 do 20:00 v severní části areálu zahrady.



Léto s osobnostmi a vzácnými rostlinami

Projekt Kořeny osobností se Stezkou osobností vás po celý rok provede nejen botanickou zahradou, ale představí i vzácné rostliny a významné osobnosti současnosti. Dětem přiblíží postavy známé z pohádek: Spejbla a Hurvínka, Krtečka a jeho autora Zdeňka Milera. Seznámit se můžete i s mnoha dalšími významnými jmény: Madeleine Albrightovou, Václavem Havlem, Janem Železným, Jiřím Suchým, Karlem Gottem, Emilem Zátopkem a dalšími. Zároveň se setkáte s poklady rostlinné říše: například s wolemií vznešenou, teprve nedávno objevenou živoucí fosilií, nebo s nejmohutnějším stromem na Zemi - sekvojovcem obrovským. U každé rostliny najdete ceduli s informacemi o jejím původu a výjimečnosti, životopisem osobnosti, která ji vysadila, jejím podpisem a fotografií z výsadby. Udělejte si z procházky zábavnou hru a stromy nebo rostliny hledejte dle speciální mapy, kterou si vezmete u pokladny. Při výpravě může tatínek nebo starší sourozenci použít mobilní telefon a navádět rodinu při hledání pomocí GPS souřadnic, které jsou v mapě uvedené. Díky projektu Kořeny osobností si nejen o prázdninách užijete zábavu a zároveň se dozvíte zajímavosti ze světa umění, kultury, sportu, politiky i botaniky.



Zahrada jako stvořená pro dětské výpravy

Vypravte se objevovat tajemné obyvatele tropické džungle. Po celé léto můžete ve skleníku Fata Morgana potkat keramické brouky, červy a další potvůrky z dílny Střediska volného času Lužánky v Brně. Nebojte se, nekoušou, neštípou, nejsou nebezpeční, jen spí a dětem přiblíží bohatství života v deštném lese. Výstava probíhá od 29. června do 13. srpna.

Rozsáhlý lesní areál je místem pro dětské objevitelské výpravy. Přijďte probudit les a nechat ho rozeznít hrou na neobvyklé nástroje. Autorem speciálního dětského hřiště je Lukáš Gavlovský. A až vás unaví objevování zahrady, nechte se ukolébat v jedné z relaxačních sítí. Síťová lehátka ve tvaru motýla či pavouka najdete v prostoru pod expozicí Stráň. Jejich autorkou je Lenka Klodová.



Pohoda s výhledem na panorama Prahy pro celou rodinu i zamilované páry

Zakončete svou procházku posezením na terase vinotéky sv. Klára uprostřed vinohradu. Děti si dají ovocný džus a rodiče ochutnají místní skvělá vína. Vinice sv. Kláry patří k těm nejstarším a největším v Praze, každoročně se zde vyrobí dvacet tisíc lahví o objemu půl litru. O tom, že zdejší produkce může soupeřit i s víny z Moravy, svědčí i mnohá ocenění a vítězství na národních i mezinárodních soutěžích. Zdejší genius loci podtrhne i jedinečný výhled na panorama Prahy. Užijte si letní rodinný den s puncem pohody v trojské botanické zahradě.

Vinice je díky své romantické atmosféře ideální i pro zamilované páry. Vychutnejte si léto a přijďte prožít svou (nejen) letní lásku.



Prázdniny v botanické zahradě - stručně řečeno:

22. července si přijďte zahrát na indiány a 5. srpna vaše chuťové pohárky potěší den americké kuchyně. Zahrada je o prázdninách otevřená denně od 9:00 do 20:00, skleník Fata Morgana denně mimo pondělí od 9:00 do 18:00.





Zdroj: tz, redakčně upraveno