Potřebují miminka očkování proti pneumokokům?

26.05.2017

Když se u miminka započne s očkováním, je na rodičích, aby rozhodli, zda kromě povinných vakcín dostane jejich potomek i ty doporučené. Za zvážení rozhodně stojí očkování proti pneumokokům. Přinášíme odpovědi na tři nejčastější dotazy rodičů ohledně tohoto očkování.

Proč dítě potřebuje ochranu proti pneumokokům?

Protože děti do dvou let jsou nejohroženější skupinou. Pneumokoky se běžně nacházejí v horních dýchacích cestách dětí i dospělých. Nakazit se lze kdekoli. Některé kmeny jsou neškodné, jiné způsobují nachlazení nebo záněty středouší. Ty nejnebezpečnější pak mají na svědomí zápaly plic, záněty mozkových blan a infekce krevního oběhu (otravy krve). Očkování je účinnou prevencí. Po jeho zavedení se počet těchto těžkých infekcí u dětí do 5 let snížil o 80 %.



Čím se očkuje?

Dětský lékař v době zahájení očkování nabízí na výběr dvě konjugované vakcíny proti pneumokokům. Jedna z nich chrání proti deseti kmenům, druhá proti třinácti. Základní vakcínu hradí pojišťovna, doplatek na druhou je obvykle kolem 400–500 Kč, podle dodavatele. Váháte, kterou vybrat? Jste-li ve finanční tísni, nechte dítě naočkovat alespoň základní vakcínou. Pokud si můžete dovolit očkovací látku se širším spektrem účinnosti, neváhejte – ochrana je větší. Někdy lze na dražší vakcínu dosáhnout i jinak. Doporučená očkování jsou zdravotními pojišťovnami často hrazena v rámci bonusů, někdy i plně. Proto by bylo nejlepší zeptat se ve své pojišťovně na možnost proplacení ještě před tím, než se definitivně rozhodnete. Nezapomeňte si schovat paragon. Očkovat proti pneumokokům lze i starší děti a dospělé, jim též pojišťovny na vakcíny přispívají.



Jaké nežádoucí účinky mohou vakcíny mít?

Odmítnutí očkování proti pneumokokům je daleko riskantnější než jeho potenciální nežádoucí účinky. Jedná se o velmi bezpečné a dobře snášené vakcíny. Pokud se reakce vůbec vyskytne, bývá to nejčastěji zvýšená teplota (u méně než 2 % očkovaných dětí i horečka), případně zarudnutí nebo otok v místě aplikace vakcíny. Jde opravdu o drobnosti, které snadno vyřešíte. Navíc jsou nesrovnatelné s riziky, která představuje pneumokoková infekce.





Zdroj: Očkovací kalendář.cz