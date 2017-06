Policejní kontroly na vodě jako na silnici

Po domácku - před humny za humny

20.06.2017

Policie bude v letních měsících spolu se Státní plavební správou kontrolovat dodržování předpisů na vodě, alkohol u vůdců plavidel, ale zaměří se také na rybáře, půjčovny plavidel nebo přístaviště. Rozšíří se také místa pro bezpečné koupání na vodních nádržích a poběží informační kampaň upozorňující na nejčastější rizika na vodě.

Že se musí dodržovat pravidla provozu nejenom na silnici, ale také na vodě připomenou v létě rozsáhlé kontroly na českých vodních plochách. Stejně jako loni vyrazí na vodu smíšené hlídky složené z členů policie a plavební správy, které se budou zaměřovat na dodržování předpisů, doklady nebo jestli nejsou vůdci plavidel pod vlivem alkoholu. Oznámil to ředitel pořádkové policie Martin Hrinko. Zaměřit se hlídky chtějí také na rybáře, půjčovny plavidel nebo přístaviště.



Loňská kontrola odhalila celkem 328 přestupků při 1302 kontrolách. Podle ředitelky Státní plavební správy Kláry Němcové nejvíce chybovali vůdci plavidel, kteří nedodržovali značení na vodních plochách, neměli v pořádku doklady nebo registraci vozidla, ale také někteří byli pod vlivem alkoholu.



Bezpečné koupání nově také v Žermanicích nebo Dalešicích

Do seznamu míst, kam nesmějí vplouvat lodě, přibyly letos další místa, a to nádrže Žermanice, Těrlicko a Dalešice. "Určitě se to osvědčilo. Uvítali to koupající i plavci, jelikož došlo k oddělení plavebního provozu a ostatních rekreačních činností," říká Klára Němcová. Již loni se mohou lidé bezpečně koupat na vymezených místech na Slapech, Orlíku, Vranově a Brněnské přehradě.



Intenzita lodní dopravy v Česku v posledních letech výrazně roste, podle údajů plavební správy přibylo jenom loni 162 nových plavidel a dohromady jich bylo registrováno necelých 800. Průkaz vůdce plavidla vzrostl loni meziročně o 1205 lidí na celkem 3359 oprávnění.



Informační kampaň upozorní na nejčastější rizika na vodě

Kvůli vyššímu provozu na vodě se také Ministerstvo dopravy spolu se Státní plavební správou a Českou televizí rozhodlo natočit minipořady o bezpečnosti plavebního provozu. Od konce června až do poloviny srpna poběží v televizi šest dílů upozorňující na nejčastější rizika na vodě jako je střet lodě s plavcem, co je to plavba v kluzu a kde a proč se nesmí plavat.



Cílem krátkých pořadů bude zároveň vysvětlit, jak české zákony definují vodní plochy a cesty a kdo na nich hlídá a kontroluje dodržování všech pravidel.



Video



Zdroj: tz, redakčně upraveno

Ilustrační foto součástí tz