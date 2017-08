Podomní prodejci bezpečnostních vložek stále cílí na seniory

Po domácku - oko pesimisty

08.08.2017

Opět se začínají množit stížnosti na klamavé praktiky podomních prodejců, kteří nabízejí výměnu bezpečnostních vložek do dveří. Proškolení pohádkáři chodí od domu k domu a zaměřují se přitom na ty nejvíce zranitelné – na seniory. Ti snadněji podléhají psychickému nátlaku a navíc mívají doma větší množství peněz v hotovosti, které mohou prodejcům vyplatit na ruku.

U paní Jaroslavy jednoho dne nečekaně zazvonili na dveře podomní prodejci. Řekli jí, že v jejím domě bylo vykradeno několik bytů a že se to může přihodit i jí. Nabídli jí okamžité řešení problému – instalaci bezpečnostní vložky, která měla údajně stát 3500 korun. Protože paní Jaroslavě je již 80 let a bydlí v bytě sama, rozhodla se z obavy o svou bezpečnost nabízenou „pomoc“ přijmout. Faktura za montáž bezpečnostní vložky se však nakonec vyšplhala na 14 000 korun.



„S podobným případem se nesetkáváme poprvé. Zhruba před rokem jsme spotřebitele varovali před společností Groziskon s.r.o., vedenou Martinem Pšeničkou. Teď se bezpečnostní vložky prodávají pod jménem společnosti TOP Dveře s.r.o. Se změnou názvu ale nepřišla ani změna jednatele ani změna obchodních praktik společnosti. Její obchodní zástupci stále chodí od dveří ke dveřím a vymyšlené historky o vykradených sousedech jim vydělávají nemalé peníze,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.



Pokud jste podomním prodejcům už naletěli, může být vaše situace obtížně řešitelná. Při prodeji mimo obchodní prostory přiznává sice zákon spotřebitelům právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zakoupeného zboží, podle dostupných informací se však tento konkrétní prodejce k vracení peněz příliš nemá. Čeká vás tak nesnadné vyjednávání umocněné i neochotou společnosti se svými zákazníky komunikovat. „Odstoupit od smlouvy je ovšem prvním a nezbytným krokem k tomu, abyste se mohli úspěšně domáhat svých peněz u soudu. Navíc je dobré vědět, že pokud vás prodejce o možnosti odstoupit od smlouvy nepoučí, prodlužuje se lhůta k uplatnění tohoto práva na 1 rok a 14 dní,“ vysvětluje Lukáš Zelený.



Odstoupení od smlouvy je možné obchodníkovi oznámit i ústně, například po telefonu, těžko ale později prokážete, co jste do sluchátka říkali. Proto je lepší provést to písemně. Pokud prodejci pošlete e-mail, měl by vám jeho přijetí potvrdit, na což v tomto případě nelze spoléhat. Nejjistější způsob, jak odstoupit od smlouvy, představuje doporučený dopis s dodejkou. „Jestliže si nejste jistí, jak odstoupení od smlouvy formulovat, můžete využít náš veřejně přístupný vzor pro odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím či podomním prodeji, který najdete na stránce www.dtest.cz/vzory. Dodejku i s kopií vašeho dopisu si dobře uschovejte,“ radí Lukáš Zelený.





Zdroj: tz, dTest.cz