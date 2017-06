Poctivé máslové koláče naslano i nasladko

Zdravě - zdravě a pohodlně

14.06.2017

Pro (nejen) letní inspiraci přinášíme několik tipů k "plotně". Máslíčko je zkrátka máslíčko...

REBARBOROVÝ KOLÁČ

Také máte rádi kombinaci sladkého a kyselého? Vyzkoušejte rebarborový koláč z třeného těsta, ve kterém nechybí zralé jahody a příjemná chuť kokosu. Pečte z kvalitních a ideálně lokálních surovin.



Ingredience:

190 g polohrubé mouky

120 g krupicového cukru

1 vanilkový cukr

2 lžičky kypřícího prášku

50 g rozpuštěného másla

3 vejce

200 g bílého jogurtu

200 g jahod

150 g rebarbory

Máslo na vymazání formy

Strouhaný kokos



Postup:

Troubu předehřejte na 180°C. Formu vymažte máslem a vysypte strouhaným kokosem.

V míse smíchejte mouku, cukr, vanilkový cukr a kypřící prášek.

V druhé míse prošlehejte bílý jogurt, žloutky a máslo. Z bílků vyšlehejte sníh.

Očistěte jahody a nakrájejte je na menší kousky.

Rebarboru oloupejte, očistěte a nakrájejte na menší kousky.

Smíchejte sypkou část s vyšlehanou jogurtovou a na závěr vmíchejte sníh.

Nalijte těsto do formy a poklaďte ho ovocem. Vršek koláče můžete ještě posypat kokosem.

Vložte koláč do trouby a pečte dozlatova, asi 40 minut.





ŠPENÁTOVÝ KOLÁČ

Máme pro vás další ze série snadných receptů, které se hodí jak ke svačině, tak k večeři. Špenátový koláč navíc můžete podávat ve studené i teplé variantě. Sami si vyberte, jak vám chutná nejvíce. Další zajímavé inspirace najdete na stránkách Akademie kvality.



Ingredience na těsto:

330 g hladké mouky

170 g másla

6 g soli

1 vejce

60 ml studené vody



Ingredience na náplň:

250 ml mléka

250 ml smetany 33%

6 vajec

sůl a pepř

250 g čerstvého špenátu

70 g sýru Gran Moravia



Postup:

Všechny ingredience na těsto vložte do mísy a vypracujte hladké těsto. To uložte na půl hodiny do lednice.

Předehřejte si troubu na 170°C a properte špenát. Špenát spařte vroucí vodou a poté ho nechte okapat.

Pokud je to potřeba, špenát lehce pokrájejte. Sýr nastrouhejte najemno.

V míse vyšlehejte vejce, přidejte smetanu, mléko, sýr, sůl a pepř.

Vyndejte z lednice těsto, vyválejte ho a vyložte jím koláčovou formu.

Na těsto poklaďte špenát a vše přelijte smetanovou směsí.

Vložte koláč do trouby a pečte asi 45 minut, nebo dozlatova.





KOLÁČ ZE ZAKYSANÉ SMETANY A RAJČAT

Pojďte si rajčata užít tentokrát v pečené podobě, ve slaném koláči, který můžete podávat jak k snídani nebo svačině, tak k obědu jako hlavní chod. Vyberte si v obchodě rajčata s označením Klasa, které vám zaručuje tu správnou kvalitu. Koláč můžete doplnit čerstvým zeleninovým salátem. Máte-li rádi výraznější chutě, přidejte i váš oblíbený sýr.



Ingredience na těsto:

280 g hladké mouky

230 g másla

1 vejce

2 lžičky bílého octa

2 lžíce ledové vody

Sůl, pepř, tymián



Ingredience na náplň:

4 vejce

Zakysaná smetana (250 ml)

Sůl, pepř, muškátový oříšek

Strouhaný tvrdý sýr

4 rajčata

Snítka bazalky

sůl, pepř



Postup:

1. Z hladké mouky a studeného másla rukama vyvořte sypkou směs.

2. Přidejte zbytek ingrediencí a vypracujte hladké těsto.

3. Těsto zabalte do potravinové folie a uložte na 30 min do ledničky.

4. Vychlazené těsto vyválejte, vyložte jím formu na koláč o průměru asi 28 cm), překryjte pečícím papírem a ten zatěžkejte (sušenými fazolemi nebo malým talířkem).

5. Těsto vložte do trouby předehřáté na 220°C a předpékejte po dobu 10 minut

6. V míse smíchejte zakysanou smetanu s vejci, solí a pepřem. Přidejte nasekanou bazalku a špetku muškátového oříšku.

7. Krémem potřete předpečené těsto a poté na něj naskládejte na kolečka nakrájená rajčata.

8. Pečte na 180°C asi 30 minut, nebo dokud těsto není zlatavé a krém pevný.







Dobrou chuť! ;-)





Zdroj: tz Akademie kvality.cz

Foto: Akademie kvality.cz