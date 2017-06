Pneumokok a antibiotika. Je na tyto léky spolehnutí?

Zdravě - zdravě a pohodlně

21.06.2017

Antibiotika, jak známo, usmrcují bakterie nebo brání jejich množení. V posledních desetiletích si však mnohé bakterie vytvořily proti těmto lékům odolnost. V případě pneumokokových onemocnění proto zůstává jedinou spolehlivou ochranou očkování.

Pneumokokové infekce způsobuje bakterie Streptococcus pneumoniae. Ta napadá různé části těla a vyvolává tak odlišná onemocnění, jako jsou:

zánět středního ucha (otitida),

zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida),

zánět mozkových blan (meningitida),

zápal plic (pneumonie).



Základem léčby uvedených infekcí jsou antibiotika. Do začátku 70. let 20. století se v podstatě všechny pneumokokové nákazy léčily běžnými dávkami normálně dostupných antibiotik. Tato terapie spolehlivě zabírala. Nejčastěji lékaři předepisovali následující léky:

peniciliny,

makrolidy,

klindamycin,

cefalosporiny,

rifampicin,

vankomycin,

trimetoprim-sulfametoxazol (tato kombinace se označuje jako kotrimoxazol).



Antibiotika ztrácejí dech

V roce 1990 se v USA objevily první případy rezistence pneumokoků vůči určitým antibiotikům. Bakterie po podání léku nehynuly, ale „naučily“ se mu odolávat. Během dalších let pneumokoky získaly odolnost proti dalším antibiotikům. Tento jev patří k nejpalčivějším problémům současné medicíny.



Bakterie získávají odolnost vůči antibiotikům různými způsoby, například cestou mutace genu (změny dědičné informace).

Rezistence bakterií na antibiotika však zdaleka není jediným problémem. Jaké jsou ty další?

Může se stát, že pneumokok, který vás nebo vaše dítě napadne a způsobí závažnou infekci, sice bude odolný vůči jedné skupině antibiotik, ale na jiná antibiotika by zareagoval. Jenže právě na antibiotika, která by vám mohla pomoci, můžete být alergičtí. Alergie se projeví třeba vyrážkou, otokem rtů, jazyka, obličeje, nebo dokonce hrtanu, kdy hrozí udušení.

Vybrané skupiny antibiotik se nesmějí podávat pacientům s onemocněním jater, ledvin, plic a mnoha dalšími nemocemi.

Rovněž v těhotenství je nabídka antibiotik omezená.



Řešením je očkování

Jako spolehlivá ochrana proti pneumokokům se nabízí očkování. Doporučuje se zvlášť u dětí do 5. roku života a seniorům nad 65 let. Tyto věkové skupiny jsou totiž pneumokoky ohroženy nejvíc. Kojencům je možné podat první dávku vakcíny už ve věku 2 měsíců.



Při splnění určitých podmínek je očkování zdarma. V případě zájmu se informujte u svého lékaře.





