Park Mirakulum zahájí sezonu před velikonočním víkendem řadou novinek

11.04.2017

Nová hradní věž nebo barevná dětská vesnička bude patřit k hlavním novinkám letošní sezóny v Parku Mirakulum. Ten otevře své brány na Velký pátek 14. dubna. Nedočkaví návštěvníci, kteří se během zimní přestávky museli obejít bez svých oblíbených bludišť, prolézaček a dalších atrakcí, se tak v Mirakulu budou moci vyřádit o prodlouženém velikonočním super víkendu – potrvá od pátku do pondělí.

Během zimy prošla proměnou dominanta celého parku, mohutný dřevěný hrad, k jehož sedmi věžím přibyla osmá. Návštěvníci ji najdou uprostřed hradního nádvoří. Atrakce láká děti na desítky metrů průlezů, pokroucených zrcadel, kaleidoskopů a spoustu další zábavy.



Dětská vesnička pro nejmenší svým vzhledem podporuje představivost nejmladších návštěvníků. Sestava domečků je vzájemně propojená různými lávkami a můstky. Některé z domků budou mít i vlastní téma, jako například škola, obchod, kuchyň a podobně, jiné budou vytvořeny jako prolézačky. Do budoucna se v nich objeví hry a zábavné prvky jako otočné pexeso, křivá zrcadla a další. „V průběhu sezóny se návštěvníci mohou těšit také na otevření rozšířeného Vodního světa,“ připojil další lákadlo Jiří Antoš, zakladatel Mirakula.



Právě neustálé rozšiřování atrakcí se spolu se špičkovou kvalitou stalo základem úspěchu Mirakula. Park, který vznikl teprve před pěti lety, se během této krátké doby zařadil mezi tři nejnavštěvovanější místa ve Středočeském kraji – spolu s Karlštejnem a kutnohorskou Kostnicí.



Velkopáteční zahajovací program zpestří živá vystoupení. Velkou oblibu si v minulých letech získalo bubnování s Tokhim nebo kouzelník Navaro. Spolu s nimi se představí také klauni a budou připravena i vystoupení se zvířaty.

Ještě do konce dubna si mohou návštěvníci užít další oblíbenou akci, Den s Tankodromem. Ten je na programu 29. dubna a po celý den budou oba areály, tedy Park Mirakulum i sousední tankodrom, přístupné za cenu jednoho. V areálu tankodromu bude k vidění vojenská technika, včetně letounu MIG-21, vrtulníku MI2 nebo tanku T55, na programu budou i bojové ukázky, vyjížďky bojovým vozidlem pěchoty, ale i zoo s kozami, lamami nebo oslíky.



Park Mirakulum se rozkládá na více než deseti hektarech, které jsou nabité dvěma stovkami atrakcí. Areál není určen pouze dětem, jeho předností je, že nabízí zábavu celé rodině. Loni se rozrostl například o monumentální Lesní město, které svým pojetím nemá jinde v Evropě obdobu.



Park je otevřen od 10:00 do 18:00 hodin. V dubnu a říjnu pouze o víkendech, v květnu a září od úterý do neděle a v červnu, červenci a srpnu každý den. Areál se nachází ve středočeském městě Milovice, v okrese Nymburk, autem je dobře dostupný z dálnice D10, železnicí pak zajíždí linka S20 z Prahy do Milovic každou půlhodinu.



Zdroj: tz

Foto: Archiv Mirakulum