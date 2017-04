Magazín FiftyFifty.cz doporučuje soutěže.info [probíhající online soutěže]

Kulturně - nej v kině

Out - film českých tvůrců bude soutěžit v Cannes

20.04.2017

Od 17. do 28. května se ve francouzském Cannes uskuteční jubilejní 70. ročník nejvýznamnějšího filmového festivalu na světě. Letos tento svátek všech cinefilů proběhne i za české účasti. Do prestižní soutěžní sekce Un Certain Regard byl vybrán snímek Out (pozn.: název se nepřekládá) slovenského režiséra Györgyho Kristófa, natočený ve slovensko-maďarsko-české koprodukci. Za českou stranu se na snímku podílel producent Jiří Konečný a koprodukovala jej FAMU. Film byl podpořen Státním fondem kinematografie.