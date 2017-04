Očkování proti rakovině? Neuvěřitelné se stalo běžnou praxí

Zdravě - zdravě a pohodlně

26.04.2017

Kdyby tak bylo možné podávat vakcínu proti všem typům rakoviny… Je však skvělé, že funguje alespoň očkování proti nádorům způsobeným lidskými papilomaviry HPV. Už jste o něm slyšeli?

Lidské papilomaviry HPV jsou viry, kterými je promořená velká část populace. Z projevů, které na sobě můžeme sami najít, způsobují například bradavice nebo genitální bradavice. Většina lidí nakažených papilomaviry HPV ale vůbec žádné projevy nemá. Problém pak nastává tehdy, když bez našeho vědomí probíhá chronická infekce, která dráždí buňky kůže nebo sliznice natolik, že se zvrhnou a stanou se základem zhoubného nádoru. Tyto nádory se nejčastěji vyskytují:

u žen na zevním genitálu, v pochvě a na děložním čípku,

u mužů na penisu,

u obou pohlaví v dýchacích cestách a v okolí řitního otvoru.



Proč očkovat?

Papilomaviry HPV se velice snadno šíří, a to zejména tehdy, když o nich nevíme, což je především u genitální infekce. Najdou se však i takoví lidé, kteří vědomě s bradavicemi na nohou navštěvují plovárny, fitcentra a jiná místa, kde se chodí naboso. Ti nejméně zodpovědní souhlasí s nechráněným pohlavním stykem, i když vědí, že mají bradavice na pohlavních orgánech nebo v okolí řitního otvoru.



Kvůli přenosu papilomavirů HPV pohlavním stykem se očkují děti obou pohlaví ve věku „před vstupem do světa dospělých“, tedy od 9 let výše. Základní očkovací schéma u osob ve věku 9‒14 let obsahuje dvě dávky vakcíny, u osob ≥ 15 let potom tři dávky. Potřeba posilovací dávky zatím nebyla jednoznačně stanovena, ale předpokládá se, že ochrana by měla trvat minimálně 10 let.



Vakcína pomáhá i dospělým

Z vakcíny ale nemají prospěch jen děti. Očkovací látka prokazuje dobré služby i dospělým.

Očkování mladých žen omezuje výskyt nežádoucích změn výstelky děložního čípku.

U mužů s homosexuálními styky snižuje riziko výskytu nádorových změn v okolí konečníku.

U obou pohlaví je vakcína vhodná pro předcházení genitálním bradavicím. Pomáhá také při onemocněních narušujících obranyschopnost organismu – takovou závažnou nemocí je například HIV/AIDS.







Zdroj: Očkovací kalendář.cz