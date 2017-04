Obavy z „elektrosmogu“ v domácnosti nejsou na místě, určitá opatrnost ano

Po domácku - bydlíme

11.04.2017

Škodlivý vliv elektromagnetického záření z elektrických rozvodů a domácích elektrospotřebičů na lidské zdraví, který se nepřesně označuje jako elektrosmog, nebyl dosud prokázán. Přesto je v souvislosti s elektromagnetickým zářením v interiéru vhodná jistá opatrnost. Máme pro vás několik informací o možných i domnělých zdrojích elektrosmogu v domácnosti. A jeden bonusový tip na závěr.

Domácí wi-fi router

V souvislosti se škodlivým elektromagnetickým zářením jsou často zmiňovány wi-fi routery. Ty dnes najdete téměř v každé domácnosti a například ve Francii je provoz routeru zakázán tam, kde se pohybují děti do tří let – například v jeslích. Pravdou však je, že vysílací výkon běžného wi-fi routeru se pohybuje okolo 50 mW a u takto nízkých intenzit elektromagnetického záření nebyl zjištěn žádný negativní vliv na lidské zdraví. Pokud však chcete být velmi opatrní, wi-fi router můžete na noc třeba pomocí časového spínače vypínat, případně jej lze umístit co nejdál od ložnice.



Mobilní telefony: Škodlivost zatím nebyla prokázána

Mobilní telefony patří k silnějším elektromagnetickým zářičům, navíc při telefonování je jejich anténa umístěna velmi blízko hlavy. O vlivu elektromagnetického záření z mobilních telefonů na lidské zdraví se vedou spory a někteří odborníci jisté negativní účinky mobilů na lidskou tkáň připouštějí. Aby se však škodlivý vliv mobilu na zdraví projevil, museli bychom telefonovat nepřetržitě mnoho hodin denně. Pokud chcete opět spíš z opatrnosti vliv elektrosmogu z mobilního telefonu omezit, volejte jen krátce a pouze v těch lokalitách, kde je dostatečně silný signál.



Elektrické vedení a domovní rozvody

Jako zdroj možného elektrosmogu bývají označovány i domovní rozvody a venkovní elektrická vedení. Citlivým lidem se doporučuje například důsledně odpojovat elektrické spotřebiče a též optimalizovat elektrické rozvody. Například v ložnici lze zachovat jen nezbytně nutná vedení s minimem zásuvek. Venkovní elektrická vedení mají také svá ochranná pásma, která zajišťují, aby v jejich blízkosti nebyla možná například výstavba domů. Pokud třeba kupujete dům či zahradu, dejte pozor, aby vyhlédnutá nemovitost nebyla příliš blízko vedení velmi vysokého napětí a mezi „dráty“ a vaším domem bylo alespoň tři sta metrů.



Indikátory topných nákladů neškodí a jejich vysílací výkon je téměř zanedbatelný

Pokud je obytný dům napojen na dálkový zdroj tepla, na každém radiátoru pravděpodobně najdete indikátor spotřeby tepelné energie. Přestože moderní indikátory spotřeby tepla umožňují dálkový odečet hodnot a s terminálem rozúčtovatele komunikují pomocí rádiového signálu, obavy z jejich škodlivého vlivu na zdraví nejsou na místě. „Ve srovnání s wi-fi routery či mobilními telefony je vysílací výkon indikátorů a měřičů spotřeby s možností dálkového odečtu úplně zanedbatelný. Malá baterie, kterou je toto zařízení napájeno, v nich totiž musí vydržet po dobu až deseti let provozu,“ popisuje způsob práce měřičů s modulem rádiové komunikace Ivo Winkler ze společnosti ENBRA. „Měřič tohoto typu navíc slabý rádiový signál nevysílá nepřetržitě, ale pouze v nastavených intervalech. To nejen eliminuje zatížení interiérů elektromagnetickým zářením, ale také šetří baterii,“ doplnil Winkler.



Náš tip: Zapomeňte na různé šarlatány a podvodníky

Na eliminaci možného elektrosmogu můžete v obchodech i na internetu najít celou řadu různých přípravků a přístrojů s velmi pochybným původem i účinkem. Obavy z elektromagnetického záření v domácnosti jsou však zbytečné, a pokud chcete být opatrní, bohatě stačí jen výše uvedená drobná opatření týkající se mobilního telefonu a wi-fi routeru. Indikátorů topných nákladů a měřičů spotřeby vody s možností dálkového odečtu se pak není potřeba obávat vůbec.





Zdroj: tz