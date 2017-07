Nová zelená úsporám: Vyměňte kotel a zateplujte

Aktuality / Nezařaditelné - aktuality / nezařaditelné

28.07.2017

Dotační program Nová zelená úsporám přinese od září tohoto roku některé novinky. Pro majitele starých kotlů na tuhá paliva, kteří budou čerpat státní příspěvek v rámci známých Kotlíkových dotací a zateplí svůj dům s využitím dotace Nová zelená úsporám, jsou připraveny bonusy k dotacím ve výši až 40 000 Kč.

Další bonusy jsou určené také pro majitele nových kotlů pořízených díky Kotlíkovým dotacím, kteří zároveň instalují i fotovoltaický nebo termický systém pro ohřev vody s pomocí Nové zelené úsporám.



Ministerstvo životního prostředí chce motivovat domácnosti ke komplexnějším opatřením pro snížení energetické náročnosti. Dotační program Nová zelená úsporám proto nabídne zajímavé finanční bonusy pro každého, kdo vymění starý kotel v rámci 2. etapy Kotlíkových dotací a zároveň provede zateplení domu s dotací Nová zelená úsporám. Majitelé starých kotlů se mohou těšit na finanční bonus ve výši až 40 000 Kč. O dotace navíc lidé nemusejí žádat současně. Bonus mohou žadatelé získat až do dvou let od získání Kotlíkové dotace.



„Cílem Kotlíkových dotací je podpořit modernizaci zdrojů tepla v českých domácnostech. Právě staré a nekvalitní kotle na tuhá paliva jsou totiž jedním z největších lokálních znečišťovatelů ovzduší. Moderní zdroj tepla má daleko úspornější provoz a komfortnější ovládání,“ popisuje výhody výměny starého kotle za nový Roman Švantner, (ENBRA). „Bonusy v rámci Nové zelené úsporám jsou další příjemnou motivací pro každého, kdo chce nejdříve modernizovat zdroj vytápění ve svém rodinném domě a následně dům rovněž zateplit,“ doplnil Švantner.



Nejvyšší bonus – 40 000 Kč – je určen pro ty žadatele, kteří si pořídí kombinovaný kotel na uhlí a biomasu a obdrží na něj Kotlíkovou dotaci. Menší bonusy ve výši 20 000 Kč se pak za stejných podmínek vztahují na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle a kotle na biomasu. Bonus 10 000 Kč je určen těm, kdo modernizují své vytápění, obdrží Kotlíkovou dotaci a v rámci Nové zelené úsporám žádají o příspěvek na solární systém pro ohřev vody.



Ministerstvo životního prostředí chce pomocí bonusů motivovat žadatele o Kotlíkové dotace, aby při modernizaci svého domu nezůstávali jen u výměny zdrojů tepla, ale pustili se i do dalších úsporných opatření. Úspěšní žadatelé o Kotlíkovou dotaci pak mají lhůtu dva roky na zateplení domu a další žádost o dotaci v rámci Nové zelené úsporám, kdy dostanou také patřičný bonus. Bonus ale nelze uplatnit zpětně k již dříve podaným žádostem o dotace.







Zdroj: tz, redakčně upraveno