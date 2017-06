Neukáznění horolezci zmařili v Krkonoších hnízdění kriticky ohroženého sokola

Aktuality / Nezařaditelné - aktuality / nezařaditelné

05.06.2017

Na české straně Krkonoš hnízdí pouhých pět párů kriticky ohroženého dravce sokola stěhovavého. V minulých týdnech zmařili neukáznění horolezci ve východních Krkonoších hnízdění jednoho z párů tím, že na skále, kde pár hnízdil, vyčistili stěnu a její okolí od náletových dřevin, nýtováním upravili skálu a opakovaně na ní lezli. V té době již hnízdící sokoli toto hrubé rušení nevydrželi a hnízdo opustili.

Skála, na které sokol hnízdil, není vyhrazenou horolezeckou lokalitou, lezení po ní bylo tedy nelegální. Informuje o tom Krkonošský národní park.



"Takové chování na území národního parku je neprosto nepřijatelné," říká ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka. "Neukáznění lezci letos připravili jednu pětinu krkonošských sokolů o šanci vyvést mladé," dodal Hřebačka. V současné době odhadují ornitologové početnost sokolů v českých i polských Krkonoších na 6-8 párů. Sokol stěhovavý v Krkonoších pravidelně hnízdil do 60. let minulého století, pak jako hnízdící druh na více než 30 let vymizel. Od 90. let se v Krkonoších opět vyskytuje. Jeho populace je tu ale početně stále malá.



Správa KRNAP vyvolá jednání s Českým horolezeckým svazem, aby zjistila viníky. S nimi pak zahájí správní řízení. Následně bude v mezích možností celá skála uvedena do původního stavu, technické pomůcky budou odstraněny.



V KRNAP je horolezectví povolené pouze na skalách, které jsou k tomu účelu vyhrazené. Ty jsou čtyři: Hnědé a Hranostají skály u Strážného, Eminy kameny na Labské a Lubošské skály u Harrachova.



Český horolezecký svaz v souvislosti s tímto případem apeluje na všechny lezce, aby respektovali veškerá omezení z důvodu hnízdění či z jiných důvodů, stejně tak jako další podmínky lezení, které jsou vyjednány s orgány ochrany přírody či s jinými subjekty.





Zdroj: Ekolist.cz