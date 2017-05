Nejkrásnější pláže světa: i na ně se vydávejte jen dobře vybavení

Na cestách - nohy v pralese

15.05.2017

TripAdvisor, největší cestovatelský portál, pravidelně uveřejňuje přehled nejlepších pláží světa. Aktuální žebříček 25 nejkrásnějších lokalit obsahuje také tři evropské pláže. Užívat si moře a slunce bez omezení mohou však jen zodpovědní turisté.

První trojka

Vítěznou se stala pláž Grace Bay na ostrově Providenciales. Ten patří k ostrovům Turks a Caicos a nachází se jihovýchodně od Bahamských ostrovů. Nejoblíbenějšími aktivitami turistů jsou zde potápění a šnorchlování, a to především díky korálovým útesům. Ty jsou snadno dostupné přímo z pláží.

Pomyslnou stříbrnou příčku obsadila pláž Baia do Sancho na ostrově Fernando de Noronha v jižním Atlantiku. Ten leží asi 350 km od pobřeží Brazílie. Lokalita je zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO. Kromě krásného potápění nabízí i místa pro pěší turistiku, malebné stezky, útesy a bohatou faunu i flóru.

Další nejkrásnější pláží světa je Playa Paraiso na kubánském ostrově Cayo Largo. Návštěvníky láká především na azurově modrou vodu a bílé písčité pláže. Na své si přijdou i milovníci procházek, pro které je pobřeží stejně přitažlivé jako samotné pláže a moře.



Co nabízí Evropa

Nejkrásnější evropskou pláží je podle hodnocení TripAdvisoru Playa de Ses Illetes na španělském ostrově Formentera. V celosvětovém žebříčku se tato lokalita umístila na 7. místě. Do nejlepší pětadvacítky se vešly ještě dvě evropské pláže – Elafonissi na řeckém ostrově Kréta a Praia da Marinha na jihu Portugalska.



Slunce je nebezpečné všude

Bez ohledu na to, jestli se vaším cílem stane některá z oceněných pláží, nebo jakékoliv jiné přímořské letovisko, měli byste mít na paměti základní rady týkající se pobytu u moře.

Ochrana před sluncem. Opalovací přípravky s dostatečně vysokým ochranným faktorem jsou základní výbavou. Nezapomínejte, že je potřeba mazat se průběžně. I na zdánlivě nepotřebných místech, jako jsou uši či nárty. V době největšího žáru okolo poledne se nebraňte slunečníkům, širokým kloboukům a dlouhým volným rukávům. Ochrání tělo před nejprudšími slunečními paprsky a lze tak zabránit nejen spálení, ale i úžehu.

Pitný režim. I když budete trávit většinu času ve vodě, nezapomínejte na dostatečný přísun tekutin. Dvoulitrová lahev by měla být základem. Pokud však budete na pláži i sportovat, tekutin budete potřebovat určitě více. Vodu lze doplnit například sportovními (iontovými) nápoji. Na slunci se vyhýbejte konzumaci alkoholu, protože urychluje dehydrataci organismu. Nevolnost, kterou by mohlo způsobit nadměrné pití, může navíc odvodněný organismus značně zatížit. Alkohol také zpomaluje reakce, a plavání by se tak mohlo stát velmi nebezpečným.



S léky opatrně

Berete-li pravidelně nějaké medicínské přípravky, nezapomínejte, že některé mohou zvyšovat citlivost pokožky vůči slunečnímu záření. Pokud musíte mít léky u sebe i přes den, myslete na jejich správné uchovávání – neměly by být na přímém slunci. Hodit se může také malá příruční lékárnička s voděodolnými náplastmi, dezinfekcí pro případ drobných poranění z moře nebo kapkami do uší a do očí pro citlivější jedince.



Ochrana nejen zdraví

Samozřejmostí by při cestě k moři mělo být kvalitní cestovní pojištění, zvlášť cestujete-li do odlehlejších oblastí. V případě zdravotních problémů a nutného transportu by vás dovolená bez pojištění mohla přijít velmi draho. Vhodně nastavené limity pojistného plnění či doplňkové pojištění zohledňující váš prázdninový program vám dodají klid – pojišťovna se o vás v případě problémů postará.







Zdroj: Cestovní nemoci.cz