Nebaví vás mrazivé počasí? Vyrazte za teplem!

Na cestách - nohy v pralese

30.01.2017

Exotická dovolená v zimě už není výsadou pouze těch nejbohatších. Stačí si vybrat destinaci podle vašich finančních možností, sbalit si to nejnutnější a vydat se vstříc slunečním paprskům.

Tradice i horké novinky

Díky dostupnější dopravě i podmínkám cestování přicházejí cestovní kanceláře s širokou nabídkou exotických dovolených i v zimním období. Mezi tradiční destinace českých cestovatelů v zimních měsících patří například Thajsko, Kanárské ostrovy, Srí Lanka, Indonésie nebo Keňa. Pokud si vaše cestovatelská duše žádá o kapku větší romantiku, určitě můžete vybírat i z méně provařených lokalit. Stále větší popularitu si získávají třeba Vietnam, Laos, Kambodža, Omán nebo Jihoafrická republika.



Perly Karibiku

Kdo by nechtěl odpočívat pod stíny palem, popíjet koktejly a brouzdat se v azurově modrém moři? Obzvláště při pomyšlení na kruté mrazy panující v naší zemi. Karibské země stále rozšiřují svou nabídku pobytových zájezdů. Jedním příkladem za všechny je ostrovní stát Kuba, který v nedávné době otevřel svou náruč cestovatelům ze všech zemí světa. Pokud si naopak chcete vychutnat pravou karibskou atmosféru, určitě navštivte Jamajku. Zajímá vás historie a památky? Pak vyrazte do Mexika na poloostrov Yucatán. V Karibiku si na své přijde zkrátka každý, a to nejenom fandové dobrého rumu, doutníků a pirátských filmů.



Ostrovní romantika

Kapverdy, Mauricius, Seychely, Dominikánská republika, Isla Margarita, Maledivy, Havajské ostrovy. Po celém světě jsou rozesety jako kapky v moři tisícovky ostrovů nabízejících cestovatelům ráj na zemi. Pravdou je, že dovolená v některých z těchto destinací může docela provětrat váš účet, zážitek je však k nezaplacení.



Exotika „za humny“

Egypt má stále nálepku nejdostupnější exotiky pro naše cestovatele. Mezi tradiční cíle patří Hurghada a Šarm aš-Šajch, v poslední době je však oblíbená i jižněji položená Marsa Alam. Mezi další dostupné destinace patří Tunisko a výše zmíněné Kanárské ostrovy. Stále více turistů navštěvuje také Spojené arabské emiráty. Během zimní sezóny tam v minulém roce zamířilo přes 40 tisíc českých turistů.



Ať už se vydáte kamkoli, nezapomeňte se informovat o aktuální zdravotní i bezpečnostní situaci v cílové destinaci. Do některých zemí vás například nepustí bez platného očkování proti žluté zimnici. Nepsanou povinností je uzavření cestovního pojištění, které vás ochrání v případě neočekávaných událostí.





Zdroj: Cestovní nemoci.cz