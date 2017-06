Návštěvní řád vás může překvapit i v ZOO

Po domácku - před humny za humny

06.06.2017

Při návštěvě zoologické zahrady, koupaliště nebo třeba i kina či divadla se každý musí řídit návštěvním řádem. Je proto dobré si jej předem dobře prostudovat, aby vás některé zákazy a příkazy nezaskočily. Znalost podmínek vám může být užitečná zvláště tehdy, pokud chcete využívat výhody členství nebo si zakoupíte permanentku.

Příklady toho, jak je důležité číst návštěvní řád i podmínky využití různých slevových akcí, se ve spotřebitelské poradně dTestu objevují každý den. Pan Petr se na ni obrátil s dotazem týkajícím se podmínek využití roční permanentky v jedné nejmenované zoologické zahradě. Zakoupil permanentku do ZOO pro celou rodinu, tedy pro sebe s manželkou a jejich pětiletou dcerku, která miluje zvířata. Při poslední návštěvě se rodina rozhodla v polovině dne svou návštěvu přerušit, dopřát své ratolesti po obědě chvíli spánku a zase se do ZOO vrátit. Při opětovném vstupu se však dočkali nemilého překvapení, když jim pokladní sdělila, že roční permanentka opravňuje držitele pouze k jednomu vstupu denně.



„V podmínkách členství či využívání předplacených karet se mohou objevovat ustanovení, která leckoho překvapí. Pokud jde o pravidlo, které rozumný spotřebitel nemůže očekávat, bude platné pouze tehdy, jestliže na něj podnikatel spotřebitele při uzavírání smlouvy výslovně upozorní. Některá ustanovení nepřiměřeně omezující využívání určité služby by se dokonce dala považovat za neplatná. Platnost jednotlivých podmínek je ale potřeba posoudit vždy s ohledem na okolnosti konkrétního případu,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.



Nejde ale jen o podmínky vstupu do areálu, nepříjemná překvapení v podobě různých zákazů vás mohou čekat i uvnitř. Na mnoha koupalištích je například zakázáno nosit určitý druh plavek, jinde zase nesmíte pořizovat fotografie. Podobné informace byste měli dostat ještě před vstupem do placeného prostoru a váš pobyt v areálu by měl být omezen jen v rozumné míře. „Za nepřiměřené se nikdy nedá považovat omezení, které má závažný důvod. Tím může být ochrana veřejného zdraví nebo i morálky. Pokud jsou některé filmy promítané v kině znepřístupněny mladistvým a dětem, pak se nejedná o zakázané podmínky porušující spotřebitelské právo ani o nepovolenou diskriminaci,“ uvádí Lukáš Zelený.



Reklama inzerující danou službu nebo informační sdělení by však nikdy neměly být pro spotřebitele zavádějící. „Pokud máte podezření, že se podnikatel při nabízení a poskytování služeb dopouští klamavého jednání, můžete se obrátit s podnětem na Českou obchodní inspekci, která praktiky obchodníka důkladně prošetří. Za užívání nekalých obchodních praktik hrozí podnikateli pokuta až do výše pět milionů korun,“ uzavírá Zelený.







Zdroj: tz, dTest.cz