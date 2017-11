Na hory s dětmi

06.11.2017

Je to úplně jiné než ve dvou nebo s kamarády. S dětmi musíte plánovat dopředu, dbát na bezpečnost i zábavu. Sjezdovky musí být mírné, ubytování prostorné a program pestrý. První rodinnou zimní dovolenou se zkrátka vyplatí nepodceňovat. Následující text přináší několik rad, čeho se při výběru pobytu držet a na co určitě nezapomenout.

Místo: Zvolte podle dostupnosti i toho, co je v okolí

Ani s dětmi se nemusíte bát vyrazit hned napoprvé do zahraničí. Do evropských horských středisek se dostanete autem po dálnicích za několik hodin, navíc tam nehrozí nedostatek sněhu. „Lyžařská střediska v Rakousku, Německu nebo Slovensku jsou vzdálená kolem šesti hodin jízdy autem, stejně tak náš nejbližší ledovec, rakouský Zell am See-Kaprun,“ doporučuje Michal Tůma (Invia.cz). Místo je dobré vybírat i podle jeho okolí. Lyžování každý den se rychle omrzí, chce to vědět, kde hledat zpestření. Kam vyrazit na túru, na jakou rozhlednu vyšplhat nebo jestli je poblíž dráha pro sáňkování. Dobrý je i aquapark nebo lázně. Děti se vyřádí v bazénu a na atrakcích, dospělí si odpočinou ve vířivce. Strategický výběr představuje kupříkladu lyžařské středisko Jasná na Slovensku. Leží v jedné z oblastí s největším počtem termálních zřídel, patnáct kilometrů od rozlehlého aquaparku Tatralandia. Horké prameny i atrakce najdete také v horské oblasti Itálie Bormio a vyhlášený je Bad Gastein v rakouském Salcbursku.



Termín: Mimo svátky a prázdniny jsou svahy prázdnější

Ideální termín je uprostřed týdne. O víkendech a prázdninách se hory zaplní, u vleků a občerstvení rostou fronty a i ceny skipasů bývají vyšší. Mnohem lepší je vyrazit v týdnu, kdy jsou svahy prázdnější a pro začátečníky bezpečnější. Sehnat místo v lyžařské škole je ve všední dny rovněž snazší. Na druhou stranu ale musíte počítat s doháněním látky, kterou děti ve škole zameškají a hlavně nezapomenout včas požádat o jejich uvolnění z výuky. Pokud plánujete vyrazit večer po práci, hrozí, že horské silnice budou nebezpečně namrzlé. Mnohem lepší je vydat se na cestu ráno, dopolední slunce led rychle rozpustí a vyhnete se i odpolední dopravní špičce.



Ubytování: Prakticky zařízené a blízko sjezdovky

Vlastní chata nebo apartmán poskytuje více možností, jak se zabavit při špatném počasí a zároveň nerušit ostatní rekreanty. „Včasná rezervace se vyplatí, hlavně pokud plánujete dovolenou s dalšími rodinami. Zájem roste s příchodem zimy a ubytovací kapacity pro skupiny rychle mizí,“ radí Michal Tůma. Zvažte též způsob stravování, pokud bude k dispozici kuchyňka, nebudete se muset vázat na pevné časy jídel a budete tak mít větší volnost při plánování aktivit. Některá ubytovací zařízení nabízejí program přímo pro děti nebo dětské herny, k dispozici je zdarma i speciální vybavení, například postýlky nebo dětské židličky. Ušetříte si tak starost s jejich převozem. Důležitá je i vzdálenost od skiareálu. Malí lyžaři nevydrží na nohou celý den, s unavenými potomky tak uvítáte, když to nebude za odpočinkem daleko. A to i z důvodu množství vybavení, které s sebou děti potřebují. Naopak centrum městečka může být vzdálenější, nebude vás rušit noční život a i ceny jsou příznivější.



Středisko: Podmínky pro začátečníky, fungování lyžařské školy

Alespoň jedna sjezdovka by měla být uzpůsobená začátečníkům a dětem, kde se mohou v klidu na lyžích učit a nebát se pádů ani srážky. Vhodné jsou i svahy, kam nemohou snowboardisté. Pokud si na roli instruktora nevěříte nebo si chcete užít chvíli klidu, přihlaste dítě do lyžařské školy. Předem je ale dobré si ověřit, jak výuka probíhá, kolik dětí připadá na jednoho instruktora a v jakém jazyce jsou hodiny vedeny. I v zahraničí se dají najít lyžařské školy s česky mluvícími instruktory. Rozšířené jsou hlavně v Rakousku, nejvíce jich je v Salcbursku nebo Tyrolsku. Důležité je obstarat dítěti lyžařskou helmu, bez ní totiž některé školy nepřijímají, a to i v případě, že v dané zemi povinnost nosit ji zatím neplatí. Před první výpravou na hory poučte děti o pravidlech, jež na lyžích platí. Projděte si společně 10 pravidel provozu na sjezdovce od Mezinárodní lyžařské federace. Lyžařům, kteří je nedodržují, hrozí hlavně v zahraničí vykázání ze svahu.



Doklady a pojištění: Za hranice platné pasy, pojištění i do Čech

Dobré pojištění by mělo pokrývat nejen lékařskou péči, ale i transport do nemocnice. Při cestách autem je nezbytnou součástí též technická asistence. Odtažení auta do nejbližšího servisu stojí v Alpách v přepočtu až sedm tisíc korun. Uzavřít pojistku se vyplatí také na horách českých, hlavně pojištění úrazové a odpovědnosti. Pokryje náklady v případě srážky, a to jak lékařskou péči, tak poničené vybavení nebo odškodné. Před cestou do zahraničí zkontrolujte včas platnost cestovních dokladů, hlavně u dětí. Do patnácti let jim totiž pas platí jen pět let a čekací lhůta na vydání nového je měsíc. Na hory po Evropě ale stačí i občanský průkaz, který je o polovinu levnější než pas a na žádost rodičů ho stejně jako pas vystaví i novorozencům.





Zdroj: tz Invia.cz, redakčně upraveno