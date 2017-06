Na co si dávat pozor, když si dovolenou zařizujete sami

Po domácku - před humny za humny

27.06.2017

Chystáte-li se dovolenou strávit v Česku, asi nebudete listovat katalogy cestovních kanceláří, kde byste si vybrali kompletní zájezd s dopravou, ubytováním a dalšími službami. Pokud si dovolenou sestavíte z jednotlivých služeb sami, nebude vás zákon chránit tak dobře jako v případě zájezdu, který je pojištěný, a případné škody řeší jeho organizátor. Ovšem zase můžete ušetřit.

Na co si tedy při výběru dovolené "po vlastní ose" dávat pozor a jaká jsou vaše práva?



Jednou ze základních starostí pro vás jistě bude sehnat ubytování. Smlouvu o ubytování lze uzavřít velmi jednoduše bez velkých formalit – třeba jen telefonní nebo e-mailovou rezervací. „Oproti jiným službám uzavíraným takzvaně na dálku ovšem nemůžete od smlouvy odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu, aniž by vám hrozila sankce. Smlouva o ubytování má z této možnosti výjimku a odpovíte-li na internetovou nabídku, smlouva se stane závaznou, jakmile vaše odpověď dojde ubytovateli,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.



Ubytování samozřejmě lze zrušit, zákon umožňuje smlouvu vypovědět kdykoliv před začátkem i v průběhu pobytu. Nemusí to však být zadarmo. Pokud ubytovatel nestačí najít nového zájemce, pak musíte uhradit případnou škodu. Zbývá-li do začátku pobytu půl roku, žádná škoda asi vzniknout nemůže. Když se ale rozhodnete nepřijet den předem, musíte počítat s tím, že ubytování s největší pravděpodobností zaplatíte celé. Věnujte proto pozornost podmínkám smlouvy, ve kterých může být i požadavek odstupného či storna.



Povinností ubytovatele je předat prostory tak, aby bylo možné je normálně a nerušeně užívat. Pokoj musí odpovídat kvalitou předchozí domluvě. „Pokud jste byli nalákáni na fotografie krásných pokojíčků s koupelnou a výhledem, je taková informace jako součást nabídky pro provozovatele závazná. Neodpovídá-li ubytování domluvě nebo běžným standardům, požadujte nápravu. Pokud ji ubytovatel nezjedná, máte právo na slevu,“ radí Lukáš Zelený.



Na prázdniny si také můžete najmout chatu či letní byt. Protože se nejedná o smlouvu zajišťující trvalé bydlení, platí pro ni méně přísná pravidla – nemusí třeba mít nutně písemnou podobu. Nedohodnete-li se s pronajímatelem jinak, musíte v najaté nemovitosti provádět běžnou údržbu a řádně se o ni starat. Údržbu mimo běžný rámec a případné opravy má provádět pronajímatel. Případné vady je nutné odstraňovat ihned, zvlášť když brání normálnímu užívání nemovitosti. Pokud by tomu tak nebylo a pronajímatel by se k opravám neměl, můžete si je zařídit sami a cenu si strhnout z nájemného. Pokud je vada zásadní a ztěžuje užívání objektu, máte právo na prominutí nájemného nebo i na vypovězení smlouvy bez výpovědní doby.



Místo, kde strávíte dovolenou, si můžete vybrat sami, nebo využít služeb cestovních kanceláří a agentur a vybrat si z jejich nabídky. „Pamatujte však na to, že cestujete-li vlastním autem, neuzavíráte s cestovkou smlouvu o zájezdu. Aby byl zájezd zájezdem v právním slova smyslu, musí obsahovat nejméně dvě služby cestovního ruchu, tedy například dopravu a ubytování, nebo dopravu a služby průvodce a podobně,“ vysvětluje Zelený.



Zprostředkovatel má ze zákona dbát na to, aby smlouva byla uzavírána s důvěryhodnou osobou. Dokonce vám nesmí navrhnout uzavření smlouvy, pokud se objeví pochybnost, zda třetí osoba smlouvu dodrží. Kdyby své povinnosti zanedbal, můžete případnou náhradu škody požadovat právě po zprostředkovateli. I tady se vyplatí být na pozoru při uzavírání smlouvy, aby se zprostředkovatel šikovnou větičkou ve smluvních podmínkách nesnažil své odpovědnosti dopředu zbavit. Podmínka by sice byla stejně neplatná, ale svědčila by o ne zrovna férovém přístupu.





Zdroj: tz dTest.cz