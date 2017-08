Muži hůře nesou sexuální nevěru, ženy emocionální

Po domácku - pod peřinou

01.08.2017

Zatímco muže víc raní sexuální nevěra partnerky, ženy jsou více zasaženy tou emocionální. Dámy též hůře snáší, pokud zjistí, že jejich partner dostává zprávy od potenciální sokyně, pánové naopak hůře rozdýchávají nevěrnické vzkazy odeslané svou partnerkou. Ukazuje to studie publikovaná v časopise Evolutionary Psychological Science. Podle ní nevěra způsobuje sexuální nebo emocionální žárlivost, která bývá častou příčinou domácího násilí.

Ačkoliv je v evropské kultuře daleko silněji zakořeněn stereotyp žárlivců-mužů, nedávná studie odborníků z britské Cardiff Metropolitan University odhalila, že to může být jinak. Výzkum spočíval v tom, že respondenti objevili fiktivní facebookovou zprávu, kterou buď poslal, či dostal jejich partner, a následně měli na stupnici vyjádřit své rozhořčení. Výsledky odhalily, že celkově větší stupeň žárlivosti prožívají právě ženy.



Zprávy, které byly respondentům předloženy, byly rozděleny jednak podle toho, zda poukazovaly buď na emocionální, či sexuální nevěru, jednak podle toho, zda je partner obdržel, či odeslal. Výsledky pak ukázaly, že zatímco ženy reagovaly hůře na zprávy emocionálního typu, muže více rozhořčily ty sexuálně laděné. Co se dělení podle příjemce a odesílatele týče, muže více ranilo, pokud objevili „nevěrnický“ vzkaz odeslaný jejich partnerkou, pro ženy byly naopak horší zprávy, které jejich partner obdržel.



„Pokud se na výsledky týkající se zpráv s emocionálním, respektive sexuálním podtextem podíváme z pohledu genetiky, jsou vlastně velmi logické. Pro každý živý organismus je nejdůležitější rozmnožit se. A jelikož matky si mohou být vždy stoprocentně jisty, že své geny předají dítěti, otcovství je věc nejistá,“ komentuje výsledky průzkumu Adam Durčák (Růžový slon.cz). „Muži tedy obecně daleko hůře nesou sexuální nevěru, neboť si pak nemohou být jisti, že vychovávají skutečně vlastní děti. Ženy naopak tuto jistotu mají, ale na druhou stranu potřebují, aby je partner zajistil. Emoční pouto k někomu jinému, může toto zajištění ohrozit,“ dodává Durčák.



Studie z britské Cardiff Metropolitan University podporuje evolučně odvozené teorie, dle kterých existují rozdíly v tom, co vyvolává žárlivost mezi muži a ženami. Podle vědců je důležité pochopit mechanismy, které jsou základem žárlivosti v digitálním věku. Skutečná nebo podezřelá partnerská nevěra, která způsobuje sexuální nebo emocionální žárlivost, je přitom častým důvodem domácího násilí. „To potvrzují i statistiky Nadace Rosa, podle kterých je v 34 % případů domácího násilí příčinou agrese žárlivost, v 14,5 % duševní porucha partnera, v 8 % se jedná o oboustrannou agresi a v 9,6 % případů o sexuální zneužívání,“ uzavřel Adam Durčák.





Zdroj: tz, redakčně upraveno