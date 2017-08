Ministerstvo dopravy naplní zákon zakazující od září billboardy u dálnic

Aktuality / Nezařaditelné - aktuality / nezařaditelné

28.08.2017

V pátek 1. září skončí lhůta, do kdy mají provozovatelé reklamy od dálnic a silnic I. třídy odstranit billboardy. Naplňuje se tak termín stanovený zákonem schváleným už před více než pěti lety. Ministerstvo dopravy k tomuto datu zahájí kroky vedoucí k odstranění reklamních poutačů podle stanovených podmínek. Ministerstvo bude jednat v souladu se zákonem a nebude ustupovat jakékoliv snaze billboardové lobby.

„Očekávám, že majitelé většiny billboardů svoje poutače odstraní, jak jim nařizuje zákon. Pokud to neudělají, vyzveme je postupně k odstranění, případně následně reklamu zakryjeme a pak je na náklady majitele dáme pryč. Odstraňování reklamních poutačů může trvat řádově měsíce, než zmizí úplně poslední,“ říká ministr dopravy Dan Ťok.



Snahy na poslední chvíli zvrátit znění zákona o pozemních komunikacích považuje ministr dopravy za úsměvné. „Na dálnicích se nyní jeden z vlastníků dobrovolně přihlásil k billboardům, přelepil je vyobrazením státní vlajky a může tak naopak pomoct rychleji identifikovat, které z poutačů je potřeba rovněž odstraňovat. Zákony přece platí pro všechny i pro firmy provozující billboardy. Když respektují symboly, měly by respektovat i zákon. My se jím rozhodně řídit budeme“, komentuje ministr dopravy Ťok.



Stejně tak je podle ministra zarážející načasování ústavní stížnosti skupiny senátorů v této věci. „Čtyři dny předtím, než termín vyprší, ohlásit ústavní stížnost mi připadá spíše jako poslední snaha zvrátit naplnění zákona. Proč stížnost nedali před třemi nebo pěti lety, když věděli, že je to protiústavní?“ řekl Ťok.



Otázky a odpovědi týkající se odstraňování billboardů

Jak bude probíhat odstraňování billboardů kolem dálnic od září 2017?

Provozovatelé reklamy věděli pět let dopředu, že mají k 1. září 2017 billboardy odstranit. Měli tedy dlouhou dobu na to, aby se na odstranění billboardu připravit a měli tak učinit sami. Pokud ale požadavky zákona budou ignorovat, příslušný silniční správní úřad (u dálnic MD) vyzve vlastníka billboardu, ať ho neprodleně (podle zákona o pozemních komunikacích do pěti dnů) odstraní. Pokud jej neodstraní, příslušný silniční správní úřad reklamu do 15 dnů zakryje a následně ji zlikviduje. K nákladům vlastníka billboardu. Pokud nebude možné provozovatele reklamy zjistit, ponese tyto náklady vlastník nemovitosti, na které bylo reklamní zařízení umístěno.

Vlastník nemovitosti, na které je reklamní zařízení bez povolení, je povinen umožnit vstup na svoji nemovitost za účelem zakrytí reklamy a následné likvidace reklamního zařízení.



Jak dlouho bude proces odstraňování billboardů trvat?

Jedná se o zhruba 1000 billboardů u dálnic a další stovky na silnicích I. třídy. Povolení vydávaly úřady už od 90. let, často hromadně na větší počet billboardů. U každého je potřeba prověřit, zda je pořád v provozu, kdo je vlastník atp.

Firmy mnohdy změnily vlastníky nebo mají své sídlo mimo ČR. Na silnice I. třídy navíc vydávaly povolení krajské úřady. Všem provozovatelům je třeba adresovat výzvy. Billboardy tedy budou mizet postupně v následujících měsících.



Které billboardy by konkrétně měly zmizet (pravidla, vzdálenosti)?

Povinnost odstranit billboard se vztahuje na reklamní zařízení na dálnicích a silnicích I. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí.

Obecně zmizí všechny billboardy, které jsou v silničním ochranném pásmu. Hranice silničního ochranného pásma dálnice, definovaná v § 30 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, je pro případ povolování zřizování a provozování reklamních zařízení, které by byly viditelné uživateli dotčené pozemní komunikace, posunuta ze 100 metrů na 250 metrů. U silnic I. třídy je silniční ochranné pásmo 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice I. třídy.

Zmizet má i reklama umístěná na mostech. I ta je v ochranném silničním pásmu dálnice



Kolik celkem billboardů má zmizet?

Týká se to ještě pořád více než tisícovky billboardů jenom na dálnicích, další stovky billboardů pak zůstávají na státních silnicích I. třídy.

Některé billboardy už byly odstraněny, protože od roku 2012 ŘSD sleduje, kde byly billboardy se smlouvou na dobu určitou a tyto kontrakty už se dále neprodlužují. Pro provozovatele s povolením na dobu neurčitou bude platit termín 1. září.



Jaké budou sankce, pokud nezmizí?

Hlavní sankcí je, že billboard musí být odstraněn, a to na náklady jeho provozovatele. Zákon schválený před 5ti lety nestanoví specifickou pokutu za neodstranění billboardu.



Kdo bude billboardy bourat?

Zlikvidovat by je měli sami provozovatelé reklamních ploch; pokud to neprovedou, má ŘSD možnost billboard odstranit samo, bude to ovšem na náklady provozovatele, pokud nebude znám, tak na náklady vlastníka pozemku.









Zdroj: tz Ministerstvo dopravy ČR

Foto k tz: MD