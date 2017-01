Měření cévního věku – už jste o něm slyšeli?

Zdravě - zdravě a pohodlně

18.01.2017

Určování cévního věku je novým trendem moderní medicíny. Odhaduje se pomocí měření arteriální neboli tepenné tuhosti. Jde o hodnotu naznačující míru rizika rozvoje kardiovaskulárních chorob. Napovíme, kde a jak toto vyšetření probíhá.

vysokým krevním tlakem,

cukrovkou,

onemocněním ledvin,

vysokou hladinou cholesterolu v krvi.



Všichni takto nemocní lidé mají zvýšené riziko rozvoje kardiovaskulárního onemocnění. To může vyústit až v srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu. Právě měření cévního věku pomáhá jednoduše a včas odhalit toto kardiovaskulární riziko. Napomáhá tak možnosti včasné úpravy zdravotního stavu a prevenci rozvoje onemocnění srdce a cév.



V klidu a bezbolestně

Měření můžete podstoupit v lékárnách v blízkosti svého bydliště, které nabízejí službu poradny pro cévní věk. V lékárně vám zároveň mohou i poradit, jak se bránit vzniku kardiovaskulárních onemocnění. Během měření tuhosti tepen je pacient pohodlně usazen, důležité je totiž cítit se uvolněně. Při měření je nutné nehýbat se ani nemluvit. Klient bude požádán o osobní údaje – tedy věk, výšku a váhu. Následně proběhne měření a lékárník sdělí konečný výsledek.



Z měření nemusíte mít strach, lékárnice PharmDr. Hana Chudobová z pražské Alphega lékárny Ve Spálené ubezpečuje, že „měření cévního věku nebolí, je neinvazivní a v podstatě ho můžeme přirovnat k měření krevního tlaku. Nezabere ani mnoho času a není složité“.

Seznam lékáren, kde měření právě probíhá, naleznete ZDE.



Co se můžete dozvědět

Je třeba pamatovat na to, že zjištění vyplývající z jednoho měření ještě neznamenají diagnózu. Vyšetření cévního věku vyhodnocuje několik parametrů, které mohou být ovlivněny aktuálním stavem klienta – výsledky jsou pak rozděleny do tří kategorií označených barevným symbolem.

Zelená – naměřené hodnoty jsou v pořádku a není potřeba žádného odborného zásahu či léčby.

Žlutá – cévní věk je přiměřený věku, ale mírně vyšší než průměr. V těchto případech je vhodná změna životního stylu, zvýšení fyzické aktivity a zdravá strava. Kvůli dalšímu a již podrobnějšímu vyšetření se také doporučuje navštívit lékaře.

Červená – člověk má výrazně vyšší cévní věk. Odborná prohlídka by měla být provedena co nejrychleji.



Zkoumané veličiny

Mezi parametry, které se při měření cévního věku hodnotí, patří:

krevní tlak – normální hodnoty jsou menší než 129/84 mmHg,

srdeční frekvence – u dospělých ve věku nad 18 let běžná hodnota 50–100 úderů za minutu,

rychlost pulzové vlny – tento údaj určuje míru tuhosti tepen a je měřen v m/s. Čím jsou tepny tužší, tím vyšší je jeho hodnota. Výsledná rychlost je po změření srovnávána se vzorkem skupiny osob stejného věku.







Zdroj: U lékaře.cz

Na článku spolupracoval: Anna Čermáková

Odborný garant článku: MUDr. Jiří Náhlovský