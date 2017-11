Malá mrtvice – varování, které nemusí být vyslyšeno

01.11.2017

Mozková mrtvice není vždy stejně vážná. V některých případech vede k okamžité smrti, ale jindy jsou její příznaky doslova diskrétní. Ani sám nemocný si je nemusí pořádně uvědomit. Takovým případům se říká tranzitorní ischemická ataka neboli TIA.

Tranzitorní ischemická ataka neboli TIA je něco jako „přechodná mozková mrtvice“, jejíž příznaky do 24 hodin po začátku odezní. Mozková mrtvice jako taková vzniká těžkou akutní nedokrevností určitých částí mozku. Nejčastěji je následkem embolizace (vmetení) kousku sražené krve nebo části zkornatělé výstelky tepny do menších tepen v mozku. TIA je jen přechodná („na chvilku“) a nastává tehdy, když se krevní proud do všech tepenných větví brzy opět obnoví.



Chvilkový zkrat

Příznaky mozkových příhod se mohou velmi lišit. Jde o to, kterou část mozku nedokrevnost zasáhne. Je to stejné, jako když se přeruší dráty v určité části složitého stroje. Přestane fungovat jeden nebo dva okruhy, ale vše ostatní běží. V případě tranzitorní ischemické ataky často tzv. vypadává:

hybnost obličeje – pacient se nemůže usmát, našpulit ústa apod.,

hybnost končetin – především paží,

řeč – někdy zcela vymizí schopnost mluvit, jindy nemocný není schopen se vyjádřit.



Rozhodně to ale neznamená, že pokud nejsou přítomny tyto konkrétní příznaky, není to TIA. Jakékoli známky možného akutního poškození mozku by měly být impulsem k okamžitému volání odborné lékařské pomoci.



Příště může být hůř

Někdy se stane, že příznaky vymizí dříve, než záchranka s lékařem k nemocnému dorazí. To ale rozhodně není důvod k odvolání celé akce. Jestliže se v tepnách mozku něco děje, je dobré to odhalit, dokud je čas. Může se zdát, že tranzitorní ischemická ataka vlastně žádnou léčbu nevyžaduje, protože odezní sama. Vždy je však nutné vyšetřit stav cév, které přivádějí krev do mozku, a v případě potřeby zasáhnout. Příhoda se může opakovat a podruhé už přechodná být nemusí.



Klíčem je prevence

Pokud se bojíte mozkových příhod a chcete jim předcházet, je to dobře. Jak na to?

Nekuřte.

Sledujte svůj krevní tlak, a pokud je vyšší než 120/80, navštivte lékaře.

Udržujte si rozumnou hmotnost.

Zajímejte se o svůj cholesterol.

Pokud máte diabetes, dodržujte léčbu a správný režim.

Pravidelně se hýbejte, i chůze dělá zázraky.

Jestliže trpíte poruchou srdečního rytmu, nepodceňujte to a dodržujte pokyny lékaře.



TIA neboli tranzitorní ischemická ataka může být varováním, že něco děláte špatně a vaše zdraví je v ohrožení. I když je to nepříjemné, berte to pozitivně. Je to šance změnit svůj život k lepšímu.



Autor: MUDr. Tereza Kopecká

Zdroj: U lékaře.cz